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李俊俋指嘉市年輕人口流失多 市府未正面回應

2022/7/21 16:15
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（中央社記者黃國芳嘉義市21日電）民進黨嘉義市長參選人李俊俋今天回鄉舉行黨公職團結誓師大會表示，鐵路高架化是擔任立委時期推動，過去4年嘉義市人口流失逾5000人，以年輕人居多，顯示沒有希望未 來。

嘉義市政府僅針對鐵路高架化回應，中央承諾鐵路高架化由中央全額負擔都跳票，目前除了原有負擔新台幣38億多元，又要增加9億8000萬元左右，這對嘉義市不管是在財政、地方建設、市民福利，都有很大的不良影響。

市府指出，為了嘉義市的發展，希望能夠不分顏色、不分黨派，大家要團結一致，共同打拚，要求中央兌現承諾，嘉義市鐵路高架化工程經費完全由中央負擔，這樣對嘉義市才是最好的路。

李俊俋今天在總統府國策顧問黃俊森、前嘉義市長涂醒哲及嘉義市黨籍市議員參選人陪同下，在嘉義城隍廟前舉行黨公職團結誓師大會，誓言打一場高格調的選戰，讓嘉義不一樣。

李俊俋致詞表示，嘉義市確實是一個幸福宜居的城市，但其實有很嚴重的問題沒有被發現，若不注意，嘉義市很可能就會嚴重衰退下去。

李俊俋指出，嘉義市過去4年內人口流失5000多人，其中4700多人的年齡層介於20至39歲間，顯示年輕人對這個地方沒有希望和未來。比較40年前與嘉義市同時升格的新竹市，人口已達45萬人，再這樣下去，嘉義市一定會被邊緣化。

李俊俋說，嘉義縣未來要設立科學園區，嘉義市應善用醫療、教育、服務和消費等產業優勢吸引民眾，否則就會被淘汰，這樣年輕人對未來才有希望。

李俊俋表示，嘉義市鐵路高架化持續規劃了28年，但在擔任市長的涂醒哲，以及自己擔任立委時期合作推動，終於即將於2026年完工。

另外，嘉義市延宕14年的下水道和污水處理場，也與涂醒哲合作爭取下，116億元的經費全由中央補助。（編輯：謝雅竹）1110721

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