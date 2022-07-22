鹿耳門天后宮無償供地 台南「公41」公園動土

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（中央社記者張榮祥台南22日電）台南市安南區媽祖宮里的公園「公41」今天動土，土地由鹿耳門天后宮無償提供使用，開發經費新台幣1600萬元，預定今年底完工啟用。

台南市長黃偉哲今天主持安南區媽祖宮里「公41」公園動土表示，公園面積1.29公頃，土地產權屬鹿耳門天后宮，廟方無償提供使用，協助台南市政府開發作為公園，這是公私協力合作發展地方建設的最佳典範。

黃偉哲期許公園闢建工程如期如質完工，市府也將規劃增加遊具，讓「公41」公園兼具地方文化特色，成為當地遊憩休息空間。

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台南市政府發布新聞稿指出，台南市鹿耳門溪沿岸盡是歷史遺跡及自然景觀，安南區媽祖宮里「公41」是閒置的公設保留地，市府和鹿耳門天后宮溝通協調，由廟方無償提供土地，且和市府合資1600萬元開發。

工務局表示，「公41」將先行闢建公園基礎設施，包括公園四周內外圈散步步道，種植風鈴木及水黃皮等開花喬木，且穿插金黃女貞、小葉魚藤、變葉木、洋紅仙丹等，公園中央區域留設1000坪活動草坪，人行道設置宮廷式造型的景觀燈具照明，休憩座椅、斜坡道也考量無障礙需求設計。（編輯：郭諭儒）1110722