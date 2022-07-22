音圖中心總工程費未明訂 北市：以議會核定預算發包

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北22日電）北市議員簡舒培指出，音圖中心工程曾流標多次，北市府為盡快招標，未明訂總工程費，恐有瑕疵。北市水利處今天表示，廠商可依設計需求書評估經費，會以議會核定預算發包。

民進黨北市議員簡舒培在議會質詢，台北市音樂與圖書中心原定2027年3月開幕，因流標多次，北市府改傳統標，議會通過總工程預算新台幣71億元。

她指出，北市府為盡快招標，今年3月舉行委託設計工程招商說明會、5月上網公告標案、7月開資格標案共6家廠商符合資格，但未向廠商說明總工程費，卻規劃7月27日開廠商送件評選會議，並預訂一週內決標。

她說，音圖中心委託設計工作評選項目未設工程費上限，若廠商提出費用超過議會核定預算71億元，要由誰負責？北市府是提供空白授權給廠商，可能讓音圖中心變爛尾樓，要求主計處糾正水利處發包流程且不能允許決標。

北市主計處長鄭瑞成指出，音圖中心總工程費要經議會審議同意才能決標。水利處總工程司張凱堯說，雖未提供總經費資料給廠商，但廠商可透過設計需求書評估總工程費，若廠商方案費用高，會與文化局、圖書館討論是否調整，工程費一定以議會核定預算為主。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

水利處新聞資料表示，北市音圖中心新建工程是文化局及教育局委託代辦工程，過去採統包招標，經4次招標都流標，今年決定先徵選設計建築師，讓投標廠商依明確需求項目，提最優化方案。若工程設計費超出議會核定預算，將請文化局及教育局評估降低使用需求，調整成核定預算辦理工程發包或採爭取預算方式。

北市府規劃在美國在台協會（AIT）舊址打造北市音圖中心，若興建完成，將有1500席國際級音樂廳、600席多媒體排練空間、90萬冊藏書等設施。（編輯：屈享平）1110722