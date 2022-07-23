台中購物節邁向第4年 向民眾徵求創意提案

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中23日電）台中購物節今年邁向第4年，中市府即日起至8月10日，舉辦購物節創意提案徵選活動，民眾可盡情發揮對購物節的創意，希望藉由與民眾合作，讓購物節的宣傳影片更接地氣與話題性。

市府今天舉辦購物節創意提案徵選活動宣傳記者會，台中市長盧秀燕出席致詞表示，這波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情讓商家重挫，市府團隊在防疫之餘更想著如何「拚經濟」，今年5月市府公布「e79振興方案」後，年底將再舉辦台中購物節衝買氣、衝人氣。

盧秀燕說，台中購物節自民國108年首次舉辦以來，每年買氣呈翻倍成長，去年登錄消費總金額更突破新台幣291億元、累積發票登錄達3295萬張，活動期間中央振興券台中兌領金額約80億元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

針對創意提案徵選活動，盧秀燕說明，今年購物節開跑前要向市民徵求好點子，由市府舉辦徵選活動，民眾可盡情發揮對購物節的創意、不限形式，藉由與民眾合作，希望讓購物節的宣傳影片更接地氣與話題性。

經濟發展局長張峯源表示，活動即日起至8月10日受理網路報名，經評審評選出徵件提案前10名者，每名將獲得新台幣10萬元台中購物金，決賽預計8月21日在市民廣場登場，將現場選出首獎再加碼獎金10萬元，詳細資訊可上台中購物節臉書粉絲專頁查詢。（編輯：黃世雅）1110723