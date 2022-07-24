林佳龍指新北停車場工程延宕 交通局：疫情影響

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（中央社記者王鴻國新北24日電）民進黨新北市長參選人林佳龍今天表示，新北市政府在停車場興建上執行力不好，導致工程延宕，預算不斷增加；新北市交通局長鍾鳴時表示，林佳龍指責工程落後，與事實相悖。

林佳龍今天接受媒體聯訪時針對板橋新埔國小校舍整建及停車場共構工程完工啟用時，發生民代率眾向市長侯友宜跪謝的爭議表示，這在民主社會很罕見，民代監督市府怎會失態下跪？

他表示，新埔國小老舊校舍改建及停車場工程預算5成來自中央，若政府做了建設民代就激動下跪，這是有違民主時代精神，政府存在是為人民服務，不是某人的恩賜，這些都是人民納稅錢，不應有這種錯誤示範，避免讓外界誤會這些建設好像是從市長口袋拿出錢的。

他批評，交通部補助新北逾新台幣40億元停車場經費，但因地方執行力不好，23座停車場還有一半未發包，導致工程延宕預算要追加的惡性循環，中央補助新北最多錢卻進度最緩慢，籲市府「不要再強辯，趕快把這些停車場蓋好」。

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新北市交通局長鍾鳴時表示，3年內新北市前瞻計畫補助興建停車場已完工啟用8座，今年年底可再完工3座，6座仍施工中，其餘5座仍設計中，林佳龍的指責與事實相悖，未了解疫情衝擊和國際營造物價大幅波動的影響，近來已讓政府重大公共工程頻頻流標。

他籲林佳龍勿倒果為因，為因應缺工缺料，最後5座停車場才會改拆分設計標、工程標，以爭取時效，先完成基本設計後再重新核算工程經費，預計今年底就可辦理工程招標作業，並無延宕情事。（編輯：李錫璋）1110724