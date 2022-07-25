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基隆早餐店30名顧客就醫 疑自製沙拉醬釀禍

2022/7/25 14:06
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（中央社記者王朝鈺基隆25日電）30名顧客從22日起到基隆市武隆街某早餐店用餐後，陸續出現疑似食物中毒症狀就醫，其中8人需住院，衛生局懷疑店家自製沙拉醬內有沙門氏桿菌，將採集病患糞便檢體釐清。

基隆市衛生局食品藥物管理科長王翠雯今天向中央社記者表示，從點餐種類初步瞭解，顧客吃下塗抹果醬並未出問題，但吃下塗抹自製沙拉醬的食物後，陸續出現上吐下瀉、腹痛及高燒等疑似食物中毒症狀，衛生局懷疑店家自製沙拉醬內有沙門氏桿菌。

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由於店家已無剩餘自製沙拉醬可供抽驗，且經營這間早餐店的夫妻也出現症狀正住院治療，店家將委請親友開門供衛生局人員入內稽查，除採集食餘檢體外，後續也將瞭解自製沙拉醬操作程序、進貨來源、種類，以及可能的污染源與保存方式。

衛生局另將委請醫院協助採集病患糞便檢體，待報告出爐若顯示有2名病患驗出體內有同類菌種，衛生局將依違反食品安全衛生管理法「染有病原性生物，或經流行病學調查認定屬造成食品中毒之病因」規定，將全案移請基隆地檢署偵辦，依法最重可處1年以上、7年以下有期徒刑，得併科新台幣1億元以下罰金。（編輯：戴光育）1110725

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