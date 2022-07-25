更多編輯台推薦新聞：
美聯準會本週估升息3碼 對台影響3大觀察一次看
產經

美聯準會本週估升息3碼 對台影響3大觀察一次看

海關緝毒犬屢破大案 最萌公務員養成影片公開
生活

海關緝毒犬屢破大案 最萌公務員養成影片公開

瘦弱北極熊舌卡罐頭 科學家：氣候變遷讓牠們更依賴垃圾場
國際

瘦弱北極熊舌卡罐頭 科學家：氣候變遷讓牠們更依賴垃圾場

頭暈肌肉痛全身無力可能中暑了 熱傷害預防急救一篇看懂
生活

頭暈肌肉痛全身無力可能中暑了 熱傷害預防急救一篇看懂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
民眾黨
新聞專題
民眾黨1/143
首頁 / 政治

是否與民眾黨合作？柯志恩：若能獲支持將深受鼓勵

2022/7/25 14:20（7/25 15:53 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
民眾黨尚未決定是否推出高雄市長人選，國民黨高雄市長參選人柯志恩（右）25日表示，如能獲得民眾黨支持，將深受鼓勵，但國民黨和民眾黨在市議員選舉上有競合關係，兩黨仍要謹慎以對。圖為柯志恩接受廣播專訪。（柯志恩競選團隊提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年7月25日
民眾黨尚未決定是否推出高雄市長人選，國民黨高雄市長參選人柯志恩（右）25日表示，如能獲得民眾黨支持，將深受鼓勵，但國民黨和民眾黨在市議員選舉上有競合關係，兩黨仍要謹慎以對。圖為柯志恩接受廣播專訪。（柯志恩競選團隊提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年7月25日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄25日電）民眾黨尚未決定是否推出高雄市長人選，國民黨高雄市長參選人柯志恩今天表示，如能獲得民眾黨支持，將深受鼓勵，但國民黨和民眾黨在市議員選舉上有競合關係，兩黨仍要謹慎以對。

柯志恩昨天搭親友車到台北，今天一早先接受廣播節目專訪，下午則與前台北市議員羅智強合體造勢。柯志恩在台北接受媒體聯訪時說，希望羅智強能來高雄助講，目前羅智強應是以行腳方式走全台，哪裡有需要，就會到哪助講。

民眾黨尚未在高雄推出市長參選人，被問到是否尋求與民眾黨合作？柯志恩說，尋求更多支持，是所有參選人的期望，如能獲民眾黨支持，將感到深受鼓勵，但國民黨和民眾黨在高市議員選舉有競合關係，如何處理，兩黨都要有謹慎做法。

對於民進黨桃園市長參選人林智堅論文事件，柯志恩說，這是台大醜聞，「寫過論文的人都知道是怎麼回事」，相信台大會做出最好判斷。

台大審定委員會召集人是蘇宏達，但民進黨質疑立場偏頗，不適任召集人。柯志恩說，蘇宏達是台大社科院長，本來就應該擔任召集人，且院長也只有1票，最後還是要由委員們處理決定。

柯志恩並表示，相信蘇宏達會公平處理，且所有學者都要有自主判斷能力，她目前對台大處理此事有信心。

柯志恩明天將結束自主健康管理，她說，期待「重獲自由」，可以擁抱群眾、繼續跑行程，接下來會加快腳步、加倍衝刺。（編輯：陳仁華）1110725

柯志恩
高雄屏東同鄉會活動 柯志恩憾未能出席同框陳其邁 柯志恩強調自己不是過客 給陳其邁表現打70分
羅智強
桃園市長選情 藍委看好張善政後續爆發力顯現 張善政拜會桃園市復興區 盼提完整政策造福鄉親
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
民眾黨推監督市政聯盟 是否參與高市長選舉未定