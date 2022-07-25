彰化透天厝水質異常 濾水器濾心變黑滴油原因不明

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彰化大村鄉一處社區透天厝住戶指出，家中濾水器濾心原本是白色的，使用一段時間後變成黑色，更換管線後水質仍未改善，自來水公司將再到社區檢測找出原因。（民眾提供）中央社記者吳哲豪傳真 111年7月25日

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（中央社記者吳哲豪彰化25日電）彰化大村鄉一處社區透天厝自來水有問題，住戶指出，家中濾水器濾心原本白色，使用一段時間後竟變黑色還滴油，更換管線水質仍未改善，自來水公司將再到社區檢測找出原因。

彰化大村鄉一處社區透天厝住戶在臉書（Facebook）貼文指出，家中自來水水質異常，小孩常有過敏症狀，查看水塔時發現水塔裡面的自來水呈現暗紅色，且水塔底部有淤泥。

住戶昨天接受媒體訪問時說，好幾戶的自來水水質都有問題，於是在家中裝設濾水器，濾水器使用一段時間後，卻發現濾心呈現黑色，還會滴油，而濾水器滴出來的水除呈現暗紅色外，也有雜質。

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住戶指出，他們曾向自來水公司反映問題，水公司認為可能是管線老舊所致，2個多月前已更換管線，但水質問題未改善，再詢問水公司，水公司解釋可能是水中鐵質比較多。

住戶表示，他們每天使用自來水時都擔驚受怕，希望水公司儘快解決問題；台灣自來水公司第十一區管理處花壇營運所人員今天接受媒體聯訪時說，曾派員到社區查看，但查不出水質變差原因，他們預定8月底再到社區進行檢測。（編輯：陳仁華）1110725