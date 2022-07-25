中捷綠線舊社站設練舞空間 市府邀民眾運動健身

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台中捷運綠線舊社站1樓設置「捷舞103 Just Dance」友善練舞空間，25日舉行啟用儀式，市長盧秀燕（後中）也到場視察。（台中市政府提供）中央社記者蘇木春傳真 111年7月25日

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（中央社記者蘇木春台中25日電）台中捷運綠線舊社站1樓，設置「捷舞103 Just Dance」友善練舞空間，並配有多處大面落地鏡，今天起對外開放免費使用，中市府表示，將持續打造街舞基地，歡迎民眾前往體驗。

練舞空間今天舉行啟用儀式，市長盧秀燕也到場視察，她接受媒體聯訪時表示，市府強力推展街舞、打造街舞基地，除提供市府川堂場地，這次並開放捷運站空間，未來也將陸續發展其他場地，歡迎市民一起跳街舞、運動健身。

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台中捷運公司董事長林志盈表示，練舞空間啟用前已邀請明道中學及東山高中熱舞社學生提供意見，也開放各高中、大專院校及舞蹈社團參與預約試跳，獲熱烈迴響與好評，中捷公司將持續聽取跳舞愛好者建議，持續精進場地，滿足練舞者需求。

中捷公司說明，「捷舞103 Just Dance」是友善的練舞新空間，環境明亮、場域寬敞，並由台明將企業公司贊助場地練舞鏡，讓大家練舞更能揮灑自如。（編輯：陳仁華）1110725