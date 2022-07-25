議員質疑憂選情才離職進修 蔡宗雄：4年前已申請

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（中央社記者黃麗芸台北25日電）台北市議員陳怡君今天質詢，北市文化局長蔡宗雄近期將離職、進修，是否因對副市長黃珊珊選情沒信心、找後路。蔡宗雄說，4年前就申請出國進修，因校方下最後通牒所致。

台北市議會今天進行教育部門質詢及答覆，民進黨市議員陳怡君質詢問到，聽聞蔡宗雄要離職，為何不等台北市長柯文哲卸任、黃珊珊選舉完後的時機，是否因對黃珊珊選情沒信心才要離職，難道沒想過要和柯文哲同進退。

陳怡君說，若非上述原因而離職的話，則希望蔡宗雄離職前要將相關業務做好交接，並祝一路順風。

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蔡宗雄答詢表示，出國進修一事早於4年前就在進行和申請，坦言確實有想過和柯文哲同進出，但申請學校今年5月已下最後通牒，稱此時間點已是最後就讀期限，因已邁入第4年，希望近期進行抉擇，並和柯文哲、黃珊珊做好報告。

對於外界認為是因不看好黃珊珊選情而找退路說法，蔡宗雄予以否認，並說因申請學校已等他4年，學校有其內部作業，目前學校通知開學日是在今年8月的第2週，所以希望他能和長官溝通並於此時間點過去就讀，也感謝柯文哲和黃珊珊的同意。（編輯：方沛清）1110725