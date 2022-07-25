南科周邊首處社宅動工 新市安居提供670戶

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（中央社記者楊思瑞台南25日電）南部科學園區台南園區周邊第1處社會住宅「新市安居」今天動土，為地上1 4層、地下3層建物，由台南市政府與中央國家住都中心合作興辦，完工後將提供670戶社會住宅。

典禮由台南市長黃偉哲、內政部次長花敬群、營建署長吳欣修與國家住都中心執行長黃景茂、立法委員林宜瑾及地方民代共同執鏟，祈求工程順利，

花敬群致詞表示，中央在台南有6個社宅基地，逾2000戶已完成招標，2週前才到台南為安居社宅開工，今天再參與新市區社宅動土，可見南市府團隊與中央合作效率，住都中心會持續在台南招標。明年再與南市府團隊共同將社宅數量增加到7000至8000戶，不單是數量提升，更會以優質施工品質與設計吸引民眾進住。

黃偉哲說，「社會宅、租金補貼及包租代管與囤房稅」，是台南市府以「胡蘿蔔與棍子」為青年朋友好生活實現的策略。「新市安居社會住宅」台南市政府提供市有地、中央國家住都中心主辦興建，市府與中央建立合作互惠模式，是國家隊與台南合作典範

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位置臨新市區富安路與民生路，公共空間有店鋪、辦公室及社福中心，基地鄰近台南科學工業園區，公共設施規劃完善。市府將持續盤點新基地，提供國家住都中心興辦社會宅。

台南市都市發展局資料，台南公宅目前動工戶數達2166戶，下半年預計再有584戶動工。都發局目前尚有公辦都更案回饋取得公宅，包括南區大鵬五村正招商中，未來仍以務實多元方式興辦公宅。（編輯：孫承武）1110725