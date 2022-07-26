台東金崙溫泉水位下降 縣府：花蓮淺層地震影響

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（中央社記者李先鳳台東縣26日電）台東金崙地區民眾反映因地熱開發導致地下溫泉水位下降，影響居民及溫泉業者，台東縣政府今天說明，經蒐集相關資料並詢問專家學者意見，研判可能受日前花蓮淺層地震影響。

至於是否如民眾所說與地熱業者鑽鑿地熱井有關，縣府研判應屬獨立偶發性事件，兩者較無直接性關聯。

台東縣政府財政及經濟發展處發布訊息表示，經調閱相關水位監測資料，顯示該地區水位自民國111年6月24日以垂直式下降約9.5公尺（62.5公尺下降至53公尺）後，縣府持續追蹤及監測，水位於7月14日已回升近原高度，截至7月25日止，監測資料顯示水位皆維持在61公尺左右。

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財經處指出，事發至今彙整蒐集資料及洽詢專家學者看法後，推測該地區水位下降原因可能受6月24、25日花蓮發生數次芮氏規模4級以上的淺層地震連帶影響導致。

對於民眾反映地熱開發與水位下降是否有關，由於地層內環境不確定因素較多，且十分複雜難以掌握，每一鑽井作業都有發生井噴的可能性，但地熱探勘井與溫泉井鑽鑿所需的深度不同，兩者較無直接性影響，此次應屬獨立偶發性事件。（編輯：黃世雅）1110726