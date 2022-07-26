台中市槍聲再響 綠營要求盧秀燕道歉提對策

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台中市3天內發生2起槍擊案造成1死1傷，民進黨台中市議會黨團26日召開記者會表示，市長盧秀燕不能只靠一張嘴拚治安，要求向市民道歉，並拿出對策來。中央社記者郝雪卿攝 111年7月26日

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（中央社記者郝雪卿台中26日電）台中市3天內發生2起槍擊案造成1死1傷，立法院副院長蔡其昌及民進黨台中市議會黨團今天都表示，市長盧秀燕不能只靠一張嘴拚治安，要求向市民道歉，並拿出對策來。

台中市潭子區24日晚間發生滷味攤老闆遭連開3槍身亡，今天凌晨大里區一家洗車場又發生槍擊案造成1人受傷送醫情事，3天內發生2起槍擊案，引發民代憂心台中市治安亮起紅燈。

民進黨台中市長參選人蔡其昌接受媒體聯訪時表示，台中市從槍聲響起變成槍聲四起，解決治安要拿出具體魄力、行動力及方法，現在市民很擔心及憂心，接二連三發生槍案，台中治安早就亮起紅燈，盧秀燕只會在臉書表達震怒，這樣不能讓市民安心及放心。

立委何欣純說，震怒就能解決問題、洗刷台中市「慶記之都」的污名嗎，如果市長沒辦法有魄力拿出任何打擊犯罪作為，那就換人做，慶記之都的污名也是市民的心頭痛。

民進黨台中市議會黨團總召江肇國下午與黨籍市議員邱素貞、蕭隆澤、陳淑華及市議員參選人陳雅惠、謝家宜、張芬郁等人召開記者會表示，難道市民以後出門都要戴鋼盔、穿防彈衣，要求盧秀燕要硬起來，不要用一張嘴拚治安，拿出對策來，無能為力就應該市長換人。

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江肇國指出，大里槍擊案發生後，消息被封鎖，台中市曾幾何時槍枝如此氾濫，要求盧秀燕及台中市警察局長蔡蒼柏應該道歉，不能放任治安事件不斷發生，拚治安不能只靠一張嘴，要拿出對策來，更不能因對治安拿不出對策來，又擔心影響年底選票，就封鎖消息。

民進黨台中市黨部主委李天生也說，希望盧秀燕不要再找藉口，將治安不好都推給外縣市不良分子，應該正視台中治安不佳的根本原因，充實警方執法設備，加強鼓勵基層員警士氣，有效打擊犯罪。（編輯：謝雅竹）1110726