盧秀燕腿傷復發 取消公開行程赴醫院檢查

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（中央社記者郝雪卿台中27日電）台中市長盧秀燕上週因腿傷請假2天休養，隨後恢復上班，原本今天排定2項公開行程，由於腿部傷勢復發，行走與站立都感覺不適，臨時取消行程，市府表示，將再赴醫院檢查治療。

盧秀燕20日晚間於臉書貼文表示，要跟市民朋友說聲「金拍謝，醫師命令我要先請假2天好好休息。」她前陣子發現右腳腫脹，因沒感到不適，沒有第一時間檢查。直到當天下午安排檢查，原來是因為前陣子跑行程中不小心跌倒，微血管破裂而致。

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盧秀燕請假休養2天後，恢復到市府上班及跑行程，今天原排定2個公開行程，分別是出席豐原果菜批發市場電子拍賣啟用典禮及「石岡區中91線道路復建工程」開工祈福典禮，但上午市府臨時發布通知盧秀燕取消行程，改由相關局處首長出席。

市府表示，盧秀燕因為腿傷復發，雙腳呈現一大一小狀態，醫生囑咐要多加休息，之前盧秀燕持續進行各項市政行程與會議，導致腿部傷勢再度復發，行走與站立都感覺不適，因而取消今天行程再度前往醫院檢查與治療。（編輯：郭諭儒）1110727