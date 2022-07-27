男子酒駕上路遇萬安演習 警引導掩蔽遭撞傷

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中部地區26日實施萬安演習，苗栗縣通霄警分局烏眉派出所員警見路口有車輛行車不穩，驅車前去引導掩蔽，不料該車不聽指揮仍執意往前開，導致員警右腳踝遭倒地的警用機車壓傷，事後發現駕駛人酒駕，依法送辦。（翻攝照片）中央社記者管瑞平傳真 111年7月27日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣27日電）中部地區昨天實施萬安演習，苗栗縣通霄警分局烏眉派出所長執行交通督導，見路口有車輛行車不穩，趨前引導駕駛就地掩蔽，遭對方車輛撞傷，事後發現駕駛人酒駕，依法送辦。

苗栗縣警察局通霄分局副分局長蔡其宏今天接受媒體聯訪表示，26日下午1時30分至2時為中部地區實施萬安演習，分局員警在轄區各重要路口布置57處崗哨，動用警民力143人管制交通，引導人車就地掩蔽。

蔡其宏指出，烏眉派出所長李建國於1時50分許在苗128線與通霄交流道口發現1輛藍色自小客車搖搖晃晃地往烏眉方向行駛，李建國立即驅車前去引導掩蔽，不料該車不聽指揮仍執意往前開，導致李員右腳踝遭倒地的警用機車壓傷，仍忍痛將該名駕駛逮捕，待支援警力到場後才自行就醫。

李建國右腳掌挫傷，今天包裹著紗布，因疼痛腫脹無法正常行走。他說當時徐姓男子駕車從路旁竄出，立即上前攔阻，對方一搖下車窗，就聞到渾身酒氣，聲稱不知到有演習。

警方表示，徐姓駕駛酒測值達0.7mg/L，警詢後依民防法、道路交通管理處罰條例、妨害公務及酒後駕車等相關法規，移送苗栗地檢署偵辦及縣府主管機關裁罰。

通霄分局長陳文彬接獲報告後，也趕赴派出所探視慰問受傷所長，並呼籲年度萬安演習國民應配合，另外，酒後不要駕車，以維護自身及其他用路人安全。（編輯：卞金峰）1110727