虎林棒球場施工案惹議 竹市：成果貼近選手需要

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（中央社記者魯鋼駿新竹市27日電）民眾黨新竹市黨部今天表示，虎林簡易棒球場承包廠商疑無能力施作投手丘及本壘板區，最後找教練、學生幫忙施工完成。竹市府指出，依竹市棒委會建議，讓成果最貼近選手需要。

新竹市立棒球場風波未平，台灣民眾黨新竹市黨部今天召開記者會指出，新竹市政府於民國106年啟用的虎林簡易棒球場，耗費約新台幣1500萬元，但投手丘、本壘打擊區的工程是仰賴教練、學生完成。

一名吳姓學生家長到場表示，虎林簡易棒球場從整地到完工，他都看在眼裡，工程最後的項目－投手丘、打擊區，承包廠商疑似不會施作，最後只能由新竹市體育會棒球委員會帶著高中棒球隊的教練團、學生，扛著磚頭、看著書本施作，才將投手丘、本壘板完成。

對此，新竹市政府教育處發布新聞稿指出，為讓虎林棒球場更貼近、符合球員真實需求，工程單位在最重要的投手丘及本壘板施作過程中，尋求竹市棒委會建議，向使用者、專業教練及球員進行諮詢，讓成果最貼近選手的需要，並由市棒委會教練指導球員進行測試，再依其意見修正，攜手合作完成設置。

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竹市府表示，當年市府積極向國防部爭取閒置的新竹市空軍20、22村眷改用地，興建占地5.6公頃的虎林棒球場，並進行周邊綠美化工程，完成後由新竹市體育會棒球委員會進行認養，並簽訂認養契約。

竹市府指出，竹市棒委會於場地完工後依新竹市運動場地認養辦法申請認養，依認養契約規定，球場水費、電費、環境清潔費應由認養自行負擔，球場設施設備修繕也是相同處理。（編輯：戴光育）1110727