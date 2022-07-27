柯文哲問大巨蛋審到何時 消防署籲督促遠雄改善

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（中央社記者黃麗芸台北27日電）消防署因大巨蛋案多項疑義未釐清而決議再審。台北市長柯文哲今天喊話內政部長徐國勇要審到何時；內政部消防署表示，是依法專業審查大巨蛋案，也請北市府積極督促遠雄改善。

柯文哲上午參加北市公民投票提案及連署系統啟用記者會，會後接受媒體聯訪時表示，大巨蛋與新竹棒球場有很大的不同，前者屬於BOT案、經營主體是私人企業，隨即針對大巨蛋防火避難性審查案喊話，「徐國勇你到底要審到什麼時候？」

對此，消防署透過新聞稿回應表示，針對大巨蛋防火避難性能審查案，因其排煙模擬及防火避難兩項認可申請案均涉及公共安全議題，由消防署及營建署分別依權責辦理，並互相知會進度，以協助確保兩申請案審查內容基礎設定條件一致。

為加速審查，消防署說，也請台北市政府積極督導遠雄公司儘速完成改善，共同為全民安全嚴格把關。

營建署指出，本案於去年4月送到中央，但北市府身為地方主管建築機關，針對大巨蛋避難層的認定，經過兩次回函都未說明清楚，僅表示尊重建築師的簽證結果，對於其本應基於法定職責所做成判定的專業內容卻完全避而不談，北市府耗時1年時間，直到今年3月24日明確說明同意修正地面層及地下一層同時認定為避難層，延遲說明時間。

消防署說，大巨蛋案免設排煙設備攸關人員避難逃生安全，安全絕不打折，市民生命無價，不能等到發生人命傷亡造成無法彌補的憾事後，再來要求遠雄檢討改善，消防技術審議委員會對遠雄提送資料一直秉持相同客觀與專業立場，依審議程序進行審查及提供改善意見，以守護民眾安全。

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消防署表示，消防技術審議委員會於今年7月21日召開小組會議審議大巨蛋審核認可複審事宜，並邀集營建署、台北市都發局、建管處及消防局等單位共同審查，但北市府僅消防局派員參加。

另，因遠雄無法充分釐清煙控性能現場試驗計畫相關試驗作業程序，以及查驗檢核措施沒有詳細檢核表單，量測儀器的校正、規格及精度等未能證明試驗有效及正確性等多項疑義，會議決議請遠雄修正資料後再審。也希望北市府積極督導遠雄儘速完成改善，共同為全民安全嚴格把關。（編輯：張銘坤）1110727