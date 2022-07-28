防汛備料場變垃圾場 三星鄉公所對宜縣府開罰

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宜蘭縣政府設在三星鄉大隱村的防汛備料場，近來被民眾發現堆置大量廢棄物，鄉公所28日現勘後認定違反廢棄物清理法，將對縣府開罰；縣府表示，接獲地方反映後已全數清除，也一併檢討作業流程。（宜蘭縣政府提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 111年7月28日

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣28日電）宜蘭縣政府設在三星鄉的防汛備料場，堆置清理河川後的大批廢棄物，村民嘲諷防汛備料場變垃圾場，鄉公所決定對縣府開罰。縣府今天表示，已全數清除，並檢討處理流程。

網友在臉書社團「三星大小事」貼文指出，宜蘭縣政府設在三星鄉大隱村的防汛備料場，近來有廢棄物清理業者車輛入內，傾倒河川雜草廢棄物，垃圾堆積如山，未見宜蘭縣政府環保局及縣府水利資源處處理。

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三星鄉公所今天表示，昨天前往現勘發現，現場袋裝的廢棄物約2公噸，是縣府委外業者從縣內河川打撈上岸後載到當地暫置。鄉公所認定違反廢棄物清理法，將對縣府開罰，處新台幣1200到6000元罰鍰，限期3天內清除。

縣府水利資源處表示，縣內河川打撈的廢棄物，過去由委外業者各自處理。縣府為加強控管，今年初要求載到大隱村防汛備料場集中暫置，曬乾後再運往焚化廠焚燒。接獲地方反映後，今天已全數清除場區廢棄物，一併檢討作業流程。（編輯：張銘坤）1110728