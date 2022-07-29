陳信瑜口頭請辭 黃珊珊有接獲告知支持捍衛清白

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（中央社記者劉建邦台北29日電）北市勞動局長陳信瑜遭疑濫用特別費等，檢調約談搜索訊後交保。北市副市長黃珊珊今天說，案件仍在調查，不事先臆測，靜候結果，陳有告知口頭請辭，支持陳的決定及捍衛清白。

黃珊珊上午出席「台北友故事」活動會後接受聯訪，媒體詢問是否調動陳信瑜。黃珊珊表示，陳信瑜只是被調查未被定罪，無罪推論原則，不做事先臆測，尊重司法調查。有關特別費問題，北市議會、監察院、北市政風處都有調查，靜候結果，陳是她同事，支持捍衛清白。

至於陳信瑜向市長柯文哲口頭請辭，黃珊珊指出，有聽陳信瑜說，陳有任何決定都支持。

北市府日前辦雙城論壇未遵守議會決議，議會通過不得動支預算核銷的看法。黃珊珊指出，議會決議是但書，會詢問主計總處有關但書法令解釋，當時但書無具體建議。

她說，當時府會協商有提出持續擾台定義，議會表達由市府自行認定，因議會不定義僅授權市府，是否為具體規範應做解釋，尊重議會決定，至於財源，北市府會與主計總處討論後再處理。

媒體詢問，前台南縣長蘇煥智宣布參選台北市長，黃珊珊回應，參選是每個人權利，這是民主精神。

黃珊珊被問及內湖交通及松山機場遷建時說，改善內湖交通分為短中長期，北市府在管制部分都盡力而為，以不影響市民施作智慧號誌等為優先，且柯文哲上任後也改善交通路網，像拓寬路段及成功橋等措施。

她表示，從內湖區至松山區，需經成功橋及民權大橋，若可蓋新橋，就要討論松山機場存廢，而松山機場遷建是中央決定，但改善內湖交通重點應為修訂都市計畫。

陳信瑜遭質疑濫用首長特別費，向丈夫任職公司買酒品等。台灣台北地方檢察署27日指揮法務部調查局搜索陳信瑜住處等2處並約談到案，檢察官28日諭令陳信瑜新台幣20萬元交保。（編輯：方沛清）1110729