防範集合住宅公安意外 新北辦說明會促組管委會

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新北市政府工務局強化集合住宅使用安全，30日舉辦說明會，並表示已公告自112年起，8層樓以上、未達16層樓集合住宅須每3年一次申報公共安全。（新北市工務局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年7月30日

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（中央社記者黃旭昇新北30日電）新北市府今天表示，近年頻傳建築物公安意外，為防範發生類似高雄「城中城」事件，集合住宅應儘速成立公寓大廈管理委員會，檢視避難設備安全，並定期申報，否則將面臨處罰。

市府工務局今天舉行「111年度新北市集合住宅建築物公共安全檢查申報暨無障礙設施改善」法令說明會，工務局長詹榮鋒說，盼讓民眾瞭解建築物公共安全檢查申報、強化社區公安意識，並加強管理維護，改善無障礙設施，為行動不便者、年長者、婦女、小孩打造更友善的居住環境。

工務局表示，高雄市鹽埕區「城中城」大樓去年10月發生火災，造成至少逾40人死亡、超過40人受傷，是台灣死亡人數第2多的建築物火災，僅次1995年衛爾康餐廳大火。

工務局說，為防範再度發生「城中城」事件，市府已公告公告自民國112年起，8層樓以上，未達16層樓集合住宅須每3年一次申報公共安全；6層樓以上未達8層樓的集合住宅自114年起，每4年申報一次。未依規定申報者，面臨新台幣6萬以上，30萬以下罰鍰，並得連續處罰。

工務局表示，公共安全檢查項目包含直通樓梯、安全梯、避難層出入口、昇降設備、避雷設備及緊急供電系統等6項檢查。由建築物所有權人、管理委員會委請營建署認可的專業機構或專業檢查人員辦理檢查簽證，並向市府工務局申報，檢查機構可以在營建署或市府工務局網站查詢。

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工務局統計，7樓以上建築，或50戶以上社區，粗估還有將近400個社區尚未組成公寓大廈管理委員會，今天特地辦宣導說明會，請民眾務必儘速組織管委會並配合定期申報，保護自己也保護別人，共同提升居住安全。

市府也以新聞稿表示，新北市30年以上的老舊建築超過70萬戶，都市更新相當重要，近3年已有將近600件都市更新申請案獲核准。另外，有66萬名長輩，需無障礙設備設施提升居住品質，將全面檢視住宅，輔導並協助優化居住空間。（編輯：方沛清）1110730