公園路樹傾倒釀車損 北市府：感染褐根病

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台北市大安區新龍公園30日凌晨有2棵大樹倒塌，壓壞多輛機車與汽車，幸未傳人員傷亡。北市公園處表示，這2棵倒塌榕樹感染褐根病，目前已清理完畢；有關車損部分已通知保險公司處理。（公園處提供）中央社記者劉建邦傳真 111年7月30日

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（中央社記者劉建邦台北30日電）台北市議員簡舒培指出，大安區新龍公園有2棵約3樓高的榕樹傾倒，壓毀多輛機汽車。北市公園處今天表示，這2棵榕樹是感染褐根病，車損部分已通知保險公司處理。

民進黨籍北市議員簡舒培透過媒體群組表示，凌晨4時30分接獲民眾告知，新龍公園有2棵大樹傾倒，壓壞多輛機車車頭與汽車車頂，幸是深夜時段，否則後果不堪設想。

簡舒培說，通知北市公園處到場勘查，發現是2棵榕樹感染褐根病，樹根腐爛嚴重，公園處已移除傾倒的路樹，並商討後續賠償；公園是居民休憩放鬆空間，樹木無預警倒下讓市民驚恐，公園處應盤點公園樹木染褐根病狀況，預防樹木傾倒，保障市民安全。

台北市公園處指出，新龍公園傾倒的2棵榕樹是感染褐根病，經通知綠化、清潔維護廠商到場處理，已清理完畢，另勘查公園內其餘喬木，發現1棵榕樹有褐根病病徵，協調廠商移除，其餘樹木未發現，車損部分已通知保險公司辦理出險。

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公園處表示，褐根病為熱帶及亞熱帶地區林木的根部病害，主要病徵位於根部，罹病樹木在外觀上沒有顯著症狀，當褐根病菌絲擴散到地面或樹木傾倒，才能發現罹病。

公園處指出，為能及早發現褐根病，防止樹木無預警傾倒，除派員每月目視觀察，並加強褐根病熱區巡查，更擴大利用偵測犬嗅聞褐根病能力，全面檢視熱區，今年已排定檢測5000棵樹木，並優先處理高風險樹木。（編輯：方沛清）1110730