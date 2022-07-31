新竹棒球場經費增加 市府：賽事所需依法行政

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿新竹市31日電）針對竹市立棒球場工程經費增加問題，新竹市府今天表示，計畫審查時考量職業球賽所需硬體及後續加入外野結構補強、大螢幕設置等，總工程費調升至11.9億元，合於採購法規定。

新竹市政府今天發布聲明稿指出，為推動新竹市立棒球場整建事宜，竹市府民國105年以新台幣3.5億元為基礎進行興整建工程委託專案管理（含監造）技術服務案，進行可行性評估與先期規劃，以利向教育部體育署申請經費。

竹市府表示，在106年計畫審查時，考量職業球賽所需相關硬體工程、體育署交付需爭取中華職棒第5隊成立任務，以及地下停車場經費3.2億元等因素，所需經費調整為8.25億元，並以此作為後續工程發包招標金額。

新竹市政府工務處說明，新竹棒球場工程經7次流標，後續採減項發包策略，第8次發包於108年決標後，加入外野結構補強、大螢幕、高桅燈等項目，總工程經費調整為11.9億元，變更經費並未超過總經費的5成，合於採購法規定。

針對棒球場標案評選時外部委員逾半數未出席的質疑，竹市府指出，新竹棒球場工程評選會議第8次評選會議委員組成有外聘評選委員6人、府內委員5人，當日出席外聘委員3人，府內委員5人。

新竹市立棒球場興建工程委託專案管理（含監造）技術服務案，外聘評選委員4人，府內委員5人，當日外聘委員4人全數出席，府內委員出席3位。

竹市府表示，依據行政院公共工程委員會規定，考量巨額工程採購，金額龐大且複雜，宜採最有利標選擇廠商。

竹市府指出，有關限制性招標的比例，經查新竹市政府111年度1至7月工程採購案件採限制性招標比例約23%，較台北市26%低，新北市為22%、台中市為23%。

有關新竹市立棒球場點交營運部分，新竹市政府都市發展處表示，依建築法第70條規定，主要構造、室內隔間及建築物主要設備等與設計圖樣相符者，發給使用執照。

另外，依新竹市政府核發建築物使用執照執行要點，市立棒球場經法定監造建築師及專任工程人員簽證，並經抽驗，符合法令規定，已於今年5月完成使用執照法定程序。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

竹市府指出，配合各區域與機電相關項目測試需求，市府在5月取得使用執照後隨即安排各項目測試，包含5月14日排水測試、6月13日啟動機電設備試運轉、7月15日場地壓力測試賽及中職賽務相關部門第二次會勘後進行項目微調，與委外經營商龍來公司完成各營運空間點交，比賽依中職規章辦理。

竹市府表示，新竹市立棒球場目前尚在驗收過程，相關項目包含機電設備測試、設施勘驗等，待須改善項目全數改善完成，並經改善小組同意，才會驗收付款。（編輯：戴光育）1110731