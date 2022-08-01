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彩虹眷村遭潑漆 蔡其昌籲市府維護文化景觀多用心

2022/8/1 13:56
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（中央社記者趙麗妍台中1日電）台中市彩虹眷村遭破壞，民進黨台中市長參選人蔡其昌今天表示，市府對文化景觀的管理，責無旁貸，如果沒有願景、開創性，對既有的文化景觀應要有能力維護。

台中市南屯區彩虹眷村的部分牆面畫作7月30日遭人潑漆毀損。蔡其昌今天上午會勘神岡區豐洲國小運動場整建工程，他接受媒體訪問，做上述表示。

蔡其昌指出，彩虹眷村是台中市的景觀及文化的資產，將文化、景觀做最好的維護跟管理，市府責無旁貸，破壞的行為應依法處置，不過，市府對於文化資產及景觀的管理也要多多用心。

蔡其昌表示，市府對新的文化景觀沒辦法持續開發，對舊場館活化再利用，看不出願景及想法，沒有開創性，至少對既有的，應該要有維持的能力，看到彩虹眷村被破壞，彩虹爺爺難過，大家也都跟著傷心，彩虹眷村除是國外旅客非常喜歡來的地方，也是台中非常有特色文化景觀的重要景點。

蔡其昌呼籲，市府對於文化資產的保存及管理應多用點心，如果長期不用心，放任景觀被破壞，對文化界及市民都是痛心疾首的事情。

台中市政府表示，文化局相當關心彩虹眷村景觀與建物維護狀況，不僅民國106年就曾執行修繕，今天起也將封村半年進行加固工程，盼在公益性的原則下加強建物保存，讓彩虹爺爺的美好繪畫持續展現世人面前；對於部分牆面遭人刻意破壞，第一時間報警處理，涉案者已由地檢署偵辦中。（編輯：謝雅竹）1110801

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