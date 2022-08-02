助商圈及市場活化 高市推青年創業進駐補助

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為協助市場及商圈活絡發展，高雄市政府經發局與青年局公告新補助計畫，獲補助進駐九曲堂公有市場的「菜脯囝蔬食」攤位，透過重新配置水電、攤台裝潢油漆及招牌修繕等，讓攤位煥然一新。（高雄市經發局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年8月2日

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（中央社記者蔡孟妤高雄2日電）為協助市場及商圈活絡發展，高雄市政府經發局與青年局公告新補助計畫，只要符合條件，都可申請進駐指定市場及商圈，其中商圈最高補助50萬元、市場30萬元，即起受理申請。

經濟發展局去年首度補助青年進駐創業獲好評，昨天與青年局合作再度公告「青創進駐高雄商圈」、「市場青年創業」2項補助計畫，只要是設籍高雄市年滿20歲以上、45歲以下青年，符合相關條件者都可申請進駐指定市場及商圈。

至於市場進駐，申請人需為高雄市各公有零售市場或公有零售市場閒置場域活化計畫攤（鋪）位經營者；此外，具稅籍登記且稅籍登記地點位於高雄市合法列管民有市場的攤（鋪）位經營者也能提出申請。

經發局指出，申請商圈補助計畫審核通過，可獲營業場所租金、裝修費、數位轉型方案行銷費等，最高補助新台幣50萬元。市場則是補助營業場所裝修費、數位服務方案費用與上架電商費用最高30萬元，即日起至9月30日受理申請。

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經發局長廖泰翔說，為協助市場及商圈活化發展，持續吸引青年進駐，今年延續推動青創進駐商圈及市場補助計畫，補助青創店面租金、裝潢及數位行銷轉型等費用，採雙軌齊下、虛實整合，為年輕人助攻。

去年獲補助進駐九曲堂公有市場的「菜脯囝蔬食」老闆黃曉思說，為打破傳統菜市場舊有印象，與市場多個相鄰攤位聯合規劃，進行裝潢油漆、水電配置及招牌修繕等工程，也接受數位補助推出外送服務，勇於創新，創造市場新價值。（編輯：孫承武）1110802