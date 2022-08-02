綠島珊瑚礁遭破壞綠營批失職 東縣府：已開罰廠商

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（中央社記者盧太城台東縣2日電）台東綠島潛水勝地石朗保護區珊瑚礁遭施工破壞，引起外界譁然。民進黨台東縣黨部和立委劉櫂豪批台東縣政府未盡督導責任；台東縣政府表示，已要求廠商停工和開罰。

綠島石朗保護區被譽為潛水勝地，也是綠島觀光的金雞母，6月間開始海底珊瑚包括明星景點「摩艾石像」遭到工程船的錨鍊破壞，面積將近4個足球場，引起譁然。

民進黨台東縣黨部主委簡維國今天發布新聞，批台東縣政府漠視且未盡監督責任，讓不當施工破壞綠島珊瑚礁生態，導致綠島海洋生態浩劫。台東縣政府事前未盡責規劃，施工中未積極監督、事發後未積極調查搶救，台東縣政府根本是生態殺手的頭號幫凶。

民進黨台東縣長參選人劉櫂豪也表示，綠島港口工程造成海底生態破壞，縣府缺乏應有監督，對於廠商的破壞，僅核處以新台幣15萬元罰款。不久前，台東縣政府在執行改善台東縣立體育館時，施工單位發現雨燕鳥巢，主動求助縣政府，縣政府美其名幫雨燕打造木製鳥屋，還以媒體大肆報導，卻遭動保團體及專家批評，根本是雨燕的生態浩劫。

劉櫂豪表示，他若當選縣長後台東縣政府發展的重大開發建設要納入公民參與，讓民間團體、專家學者的生態保育意見可以納進來，同時開放全民監督，在執行過程中，公開透明，共同打造美麗家園，用對的方式來逐步建設台東，用重視生態保育的態度，來確保永續經營。

台東縣政府農業處長許家豪透過通訊軟體告訴中央社記者，綠島珊瑚遭破壞，縣府第一時間已要求廠商即刻停工，但7月28日發現廠商施工船，又再度前往綠島欲行施工，立即要求廠商原船返航，並請海巡出動海巡艇戒護，台東縣政府也會嚴格監控海域狀況，若廠商再犯一定再開罰。

台東縣政府已排定8月4日在綠島召開說明會，邀請鄉公所、在地潛水業者及居民、文史及生態工作者參加，提出相關檢討措施和解決方案，並要求廠商負起生態復育責任。（編輯：謝雅竹）1110802