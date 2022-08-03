更多編輯台推薦新聞：
反制裴洛西訪台？中國突禁止台灣食品進口 完整清單一次看
政治

反制裴洛西訪台？中國突禁止台灣食品進口 完整清單一次看

滅火器、大象體操征戰富士搖滾 島嶼天光響徹日本
娛樂

滅火器、大象體操征戰富士搖滾 島嶼天光響徹日本

CNN專訪全文 台積電劉德音指中國武力犯台將各方皆輸
政治

CNN專訪全文 台積電劉德音指中國武力犯台將各方皆輸

馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識
生活

馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

中國農業禁令 張麗善憂心農民生計

2022/8/3 12:26
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁雲林縣3日電）中國海關總署昨宣布暫停台灣多家食品廠產品進口，今又宣布禁止柑橘類等農產品，雲林縣長張麗善表示，雲林有45間廠商受影響，且雲林也是柑橘產地，縣府成立專線了解農民困境，將研擬配套。

中國突然暫停台灣多家食品廠食品進口，引發關注。根據雲林縣政府統計，雲林廠商共有45家，其中農業相關單位約有12家，主要受影響產品項有稻米、冷凍魚、蜂蜜產品、蒜頭加工產品、茶葉等。

張麗善今天上午在臉書（Facebook）上貼文寫道，雲林縣是農業大縣，有一半的縣民都是從事農業，農民最關心的就是生計不要受影響，所以現在的發展，讓她非常憂心。

張麗善提到，中國今天上午禁止了柑橘類等農產品，雲林也是柑橘類產地，包括柳橙、葡萄柚 及其他柑橘類都是出口大陸的品項，事發突然，縣府現在也正在儘速了解影響程度當中。

張麗善指出，面對對岸不理性的做法，這是台灣共同面對的局勢，民眾必須團結，她身為地方政府首長，一定會站出來協助農民與相關受影響的廠商，以最快速度進行訪查，了解實際受影響品項及數量等，更期待中央儘快提出整體因應措施，縣府一定會全力配合辦理。

為了快速了解農民朋友受影響的狀況，縣府建立諮詢專線（05-5522547），呼籲農民朋友可隨時來電提供資訊，縣府將可依此提供協助或是研擬配套措施。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

美國聯邦眾議院議長裴洛西昨晚到訪，張麗善提到，這是繼1997年當時的眾議院議長金瑞契訪台後，再一次有眾議院議長來訪，她非常歡迎裴洛西議長訪問台灣，這代表台美雙方的關係持續深化，是兩國人民都樂見的結果。

張麗善強調，對於裴洛西（Nancy Pelosi）到來，她表達歡迎，也期待台美雙方未來有更多的交流與互動。更期待國際間的友誼能在世界和平的基礎上，友善對待平等發展。（編輯：黃世雅）1110803

張麗善
2022雲林農業設計展開幕 展現農業價值新風貌 虎尾中元文化祭登場 冰雕肉山炮城古禮拜好兄弟
裴洛西
總統頒授特種大綬卿雲勳章 讚裴洛西是台灣最堅定友人[影] 裴洛西透露出訪3目的 被稱「台灣好朋友」是殊榮
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族