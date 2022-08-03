中國農業禁令 張麗善憂心農民生計

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（中央社記者姜宜菁雲林縣3日電）中國海關總署昨宣布暫停台灣多家食品廠產品進口，今又宣布禁止柑橘類等農產品，雲林縣長張麗善表示，雲林有45間廠商受影響，且雲林也是柑橘產地，縣府成立專線了解農民困境，將研擬配套。

中國突然暫停台灣多家食品廠食品進口，引發關注。根據雲林縣政府統計，雲林廠商共有45家，其中農業相關單位約有12家，主要受影響產品項有稻米、冷凍魚、蜂蜜產品、蒜頭加工產品、茶葉等。

張麗善今天上午在臉書（Facebook）上貼文寫道，雲林縣是農業大縣，有一半的縣民都是從事農業，農民最關心的就是生計不要受影響，所以現在的發展，讓她非常憂心。

張麗善提到，中國今天上午禁止了柑橘類等農產品，雲林也是柑橘類產地，包括柳橙、葡萄柚 及其他柑橘類都是出口大陸的品項，事發突然，縣府現在也正在儘速了解影響程度當中。

張麗善指出，面對對岸不理性的做法，這是台灣共同面對的局勢，民眾必須團結，她身為地方政府首長，一定會站出來協助農民與相關受影響的廠商，以最快速度進行訪查，了解實際受影響品項及數量等，更期待中央儘快提出整體因應措施，縣府一定會全力配合辦理。

為了快速了解農民朋友受影響的狀況，縣府建立諮詢專線（05-5522547），呼籲農民朋友可隨時來電提供資訊，縣府將可依此提供協助或是研擬配套措施。

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美國聯邦眾議院議長裴洛西昨晚到訪，張麗善提到，這是繼1997年當時的眾議院議長金瑞契訪台後，再一次有眾議院議長來訪，她非常歡迎裴洛西議長訪問台灣，這代表台美雙方的關係持續深化，是兩國人民都樂見的結果。

張麗善強調，對於裴洛西（Nancy Pelosi）到來，她表達歡迎，也期待台美雙方未來有更多的交流與互動。更期待國際間的友誼能在世界和平的基礎上，友善對待平等發展。（編輯：黃世雅）1110803