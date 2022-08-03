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11/26投開票 竹縣選委會公開招募選務人員

2022/8/3 13:44（8/3 14:06 更新）
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新竹縣政府3日表示，新竹縣選舉委員會2日召開委員會議，由主委、縣長楊文科（中）主持討論選務事宜，由於目前300餘名公教管理員缺額，過半在竹北市，會中也討論選務人員招募工作。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年8月3日
新竹縣政府3日表示，新竹縣選舉委員會2日召開委員會議，由主委、縣長楊文科（中）主持討論選務事宜，由於目前300餘名公教管理員缺額，過半在竹北市，會中也討論選務人員招募工作。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年8月3日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣3日電）地方選舉11月26日投開票，新竹縣選舉委員會招募選務人員，但仍缺公教管理員300餘人、非公教管理員900餘人，監察員約50人，邀請民眾報名，幫助選務工作。

新竹縣政府今天發布新聞稿表示，新竹縣選舉委員會昨天召開委員會議，由主委、新竹縣長楊文科頒發聘書給委員，並討論選務事宜，由於目前300餘名公教管理員缺額，過半在竹北市，會中也討論選務人員招募工作。楊文科表示，請各局處協助，並請教育局鼓勵教師多加支持。

縣府指出，新竹縣投開票所達463個，預定招募選務工作人員9000餘人，其中主任管理員、主任監察員各463人、管理員5556人、預備員230人、監察員2000餘人，在管理員（含主任管理員及主任監察員）已招募7成6，目前缺公教管理員300餘人，非公教管理員900餘人。

新竹縣選委會指出，依規定每一投開票所需20名選務工作人員，包括主任管理員、主任監察員各1人、管理員12人、監察員3至5人及警衛1人。

其中，管理員負責工作，包括點選選票、確認選舉人身分、發選票、開票唱名計票等，擔任投開票所主任管理員的工作費新台幣3800元、主任監察員新台幣3100元、管理員新台幣2500元、監察員新台幣1800元，公教人員並准予補假2天，及記功或嘉獎。

新竹縣選委會將於10月15日、18至19日、25至26日，與11月2日，辦理投開票所工作人員講習，說明選務工作內容，選務人員只要參加其中一場即可，並有新台幣200元的交通補助費。

有意願年滿18歲的一般民眾、公教人員，可向竹北市公所、湖口鄉公所、新埔鎮公所、寶山鄉公所、芎林鄉公所、新豐鄉公所及新竹縣選舉委員會報名。（編輯：李錫璋）1110803

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