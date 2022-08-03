金屬製造公司排廢酸液 污染雨水溝遭稽查告發

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新北市中和區一科學園區的某金屬製品製造公司，涉嫌排放酸性廢液污染雨水溝，導致下游河川變色。環保局3日一早檢附相關證據率隊進場查核，並在業者作業區、溝渠查出殘存酸性液體，其顏色、性質與污染特性相同，業者最終坦承違規排放。圖為該公司場內狀況。（新北市環保局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年8月3日

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（中央社記者黃旭昇新北3日電）新北市中和區一科學園區的某金屬製品製造公司，涉嫌排放酸性廢液污染雨水溝，導致下游河川變色；市府環保局稽查業者後，將予以告發，最高處新台幣300萬元以下罰鍰。

新北市府環保局傍晚發布新聞表示，2日下午獲報中和區中原溝呈現一片褐色，立刻派員查察，往上游追蹤；並依據河溝殘跡、調閱監視設備，鎖定可疑排放水路，疑為鄰近中原溝的某科學園區內廠方排放。

環保局說，現場快篩水體檢驗呈現強酸性反應，立即清查全棟大樓的事業，發現某金屬製品製造公司疑似將酸性廢液廢水經園區雨水道排放進入中原溝導致變色，但稽查已至深夜，業者督促員工下班並關閉大門，增加稽查困難度。

環保局說，現場採集水樣保存證據，今天一早檢附相關證據率隊進場查核，並在業者作業區、溝渠查出殘存酸性液體，其顏色、性質與2日污染特性相同。

業者最終坦承，2日下午員工清洗作業時，將酸性廢液藉雨水溝排放至中原溝，導致中下游大範圍變色。環保局現場告發，最高可處新台幣300萬元以下罰鍰。（編輯：方沛清）1110803