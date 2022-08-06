8日起台東海岸開放撿漂流木 至下次陸上颱風警報

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（中央社記者盧太城台東縣6日電）林務局台東林管處今天公布，自8日起開放海岸地區保安林滯留的漂流木自由撿拾，時間至中央氣象局發布下次陸上颱風警報或豪雨特報為止。

台東林管處今天發布新聞稿表示，自民國111年8月8日日至交通部中央氣象局發布下次陸上颱風警報或豪雨特報（範圍台東縣）為止，開放台東林管處管轄海岸地區保安林範圍的漂流木，民眾可徒手方式自由撿拾，但不開放使用機具。

開放漂流木自由撿拾期間，台東林管處會在知本工作站、成功工作站及大武工作站設置林產物檢查站，民眾將撿拾的漂流木到指定地點檢查站辦理登記。

台東林管處表示，漂流木開放自由撿拾期間，民眾配合撿拾的漂流木不得裁切，且須符合末徑小於20公分、長度2公尺以下，或重量50公斤以下，無國有、公有、私有註記或烙印。

若是貴重木紅檜、台灣扁柏、台灣肖楠、台灣杉、巒大杉（香杉）、南洋紅豆杉（台灣紅豆杉）、櫸（台灣櫸）、烏心石、牛樟、台灣檫樹、黃連木、毛柿等，須逐支登記，非貴重木可整批重量計列，民眾完成撿拾後攜帶身分證件，主動到林產物檢查站辦理登記，領取拾得漂流木搬運登記表，保障所拾得漂流木所有權，就可以安心將漂流木帶回利用。

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如未依規定到林產物檢查站查驗、登記後搬運，將面臨森林法第50、52條規定罰則；如需以車輛載運徒手撿拾的漂流木，車輛規格以3.5噸（含）以下為限，不能覆蓋斗篷或帆布，方便辦理檢查及登記。

台東林管處表示，民眾如撿拾的漂流木上有國有、公有、私有註記或烙印者，要通報林管處或台東縣政府運回保管，可獲得林產物價金1/10做為報酬。所拾的漂流木除自用外，如要販賣民眾務必到「台灣林產品生產追溯系統」（https://qrc.forest.gov.tw ）申請登記，並取得追溯條碼後再行販售，同時也鼓勵民眾購買木製品認明台灣木材標章，共同響應及支持合法國產木材。（編輯：黃世雅）1110806