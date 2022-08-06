柯文哲傳承腳踏車盼續騎 黃珊珊：鼓起勇氣爭取支持

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（中央社記者郭建伸台北6日電）台北市副市長黃珊珊今天出席台灣民眾黨3週年黨慶時表示，希望台北市的改變不會因政黨輪替中斷，她將鼓起勇氣爭取大家支持，延續台北市優良政治文化；民眾黨主席柯文哲則傳承腳踏車，盼黃珊珊繼續騎下去。

民眾黨全台黨公職參選人今天在黨慶活動大集結，訴求年底選舉勝選。值得注意的是，黃珊珊今天現身活動現場，但一身黑色襯衫與牛仔褲，未著民眾黨競選背心，僅以嘉賓身分出席。

黃珊珊致詞時表示，3年前她進入台北市府工作，感謝柯文哲給她機會；當時柯文哲給予她2個任務，一是學習如何治理城市，二是延續柯文哲的政治理念與文化。

黃珊珊強調，如今2年多過去，「我做到了」，台北市府8年來徹底執行「開放政府，全民參與」，這是她擔任台北市議員時從未有過的改變。

黃珊珊說，希望這些改變不會因政黨輪替而中斷，她會鼓起勇氣爭取大家支持，將台北市優良的政治文化延續下去。

黃珊珊致詞結束後，便逐一向黨員推薦民眾黨的台北市議員參選人，擔任起選舉「母雞」角色。她說，何德何能肩負起大家的期待，接下來任務會更嚴峻，希望政治跳脫政黨藩籬，讓優質、公開透明等成為台灣的價值。

此外，柯文哲也在活動中牽著腳踏車登場。柯文哲表示，自己做過最困難的事情是一日雙塔鐵馬行，他今天把腳踏車交給黃珊珊，象徵把最困難的腳踏車交給黃珊珊，「拜託你繼續騎下去」，此番舉動讓黃珊珊一度激動落淚。（編輯：張均懋）1110806