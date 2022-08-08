高雄擴大稽查營建工安 2工地違規開罰1.8萬元

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（中央社記者蔡孟妤高雄8日電）高雄近日屢發生施工人員意外事故，高雄市工務局建管處擴大稽查，今天到新興區2處高樓層建築工地，共計發現10項缺失，依法當場裁罰新台幣1萬8000元，並勒令業者立即改善。

高雄市政府工務局今天發布新聞稿表示，近日接連發生施工人員公共安全意外事故，為督促業者積極遵守職業安全衛生法相關規定，落實工作場所管理，工務局針對建築工地墜落防止設施加強稽查，嚴格要求業者積極設置工安防護設施。

工務局表示，今天下午由建築管理處副處長曾品杰帶隊，到2處新興區高樓層建築工地，經查共計發現10項缺失，其中3項屬於有高處墜落之虞的重大缺失，依法當場裁罰1萬8000元，並勒令業者立即改善，下週複查。

後續經派員複查後，如連續3次以上未改善缺失，將依規定開立罰鍰，並勒令停工至現場缺失改善完成，以預防職業災害發生。

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工務局指出，此次擴大實施營造工地聯合稽查，針對容易造成施工人員墜落、倒塌、感電等危害預防，並責令承造人應依職業安全衛生法等相關規定設置維護安全設施，落實監造人的責任。

工務局表示，將持續針對墜落、倒塌崩塌、物體飛落、感電等危害項目加強稽查，嚴格督促建築業者設置安全設施，發現違規者，將立即勒令停工並開立罰鍰，對於營造廠未落實安全與承攬管理責任，也將從重處罰。（編輯：郭諭儒）1110808