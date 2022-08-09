萬代蘭新栽培模式 降病害提升產量品質

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（中央社記者李卉婷屏東縣9日電）台灣重要外銷切花萬代蘭，栽培過程易受潮濕氣候影響而腐爛，高雄區農業改良場以新栽培管理模式，透過根部噴灌系統結合肥培管理技術，精準給水，提升產量及品質。

萬代蘭為台灣新興熱帶花卉，花朵大、花色艷麗，受到市場喜愛，需求量逐年增加，已成為台灣重要外銷切花。但栽培過程容易受氣候環境影響，在潮濕環境下，植株及花朵會被病原菌感染，引發病害導致腐爛。

為改善萬代蘭栽培環境與切花品質，高雄區農業改良場率先使用根部噴灌系統結合肥培管理技術，精準供給水分與養分，有效減緩水分噴濺及降低環境濕度，可加速植株發育，並降低病害發生機率，提升產量與品質。

高雄區農業改良場長戴順發表示，萬代蘭培育時間長，從瓶苗開始種植到植株成熟開花需要3至4年，以往農民大多使用頂部噴灑方式灌溉，水分會噴濺到植株葉片及花瓣上，遇到潮濕天氣因為水分滯留時間延長，更容易造成病原菌擴散與感染。

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戴順發指出，目前萬代蘭大多以網室栽培，但台灣4至5月有梅雨，夏季高溫多濕且常有颱風、豪雨，冬季則有低溫寒流，這些環境因素都會嚴重影響萬代蘭切花生產。因此最好能在防雨保溫的設施內栽培，使用根部噴灌系統節省灌溉時間，減少植株及花朵病害發生，再結合肥培管理技術，可使萬代蘭根群生長旺盛，植株長得快又壯，有了健壯的植株及良好的環境，即可穩定生產高品質的萬代蘭切花。

高雄區農業改良場發布新聞稿指出，萬代蘭早期以盆花觀賞為主，市場規模小，約在民國100年後，農民開始從國外引進植株生產切花，市場規模逐漸擴大。目前栽培面積約7至8公頃，主要產區為屏東、高雄、台南、彰化、南投及台中等地，除供應國內花卉市場外，近半數外銷到日本、香港、新加坡、歐洲、美國及澳洲等地，今已為台灣重要外銷切花之一。（編輯：郭諭儒）1110809