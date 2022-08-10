科技新貴變生態農人 陳敬中朝夢想前進

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（中央社記者楊思瑞台南10日電）原本是高科技業工程師的台南青農陳敬中，在職場努力11年後思考轉換跑道，當時遭逢母親生病，決定返鄉從農，並投入友善農法耕作領域，從科技新貴成功轉型生態農人。

行政院農業委員會百大青農輔導計畫推出多年，培養出許多優秀農友，台南區農業改良場盼深耕台灣農業軟實力，蒐集轄內13名歷屆百大青農奮鬥故事，今天發表新書「雲嘉南尚青」，並安排書中主角到場展示自家農產，分享從農理念與過程。

台南農改場場長楊宏瑛致詞表示，每名青農的成長背景、定位與基礎不同，但從農過程中都同樣面對許多問題及困境，各自提出因應方法，就算犯錯也是一種成長，才能逐漸茁壯、踏實，希望藉由他們的故事，鼓勵更多有志青年投入農業，也能協助後進縮短成長所需時間。

原本在高科技業當工程師的陳敬中在民國105年毅然轉職當起農夫，雖然有家傳田產，但因沒有專業，還是到台南農改場農民學院上課從頭學起，並透過農會協助奠定基礎，以友善農法在台南經營「阿中生態農場」，以農畜合一友善環境及食農教育為主要特色。

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陳敬中告訴中央社記者，目前以稻米、玉米、地瓜與其他雜糧作物為主，並在農場裡飼養雞、鵝，無法賣給消費者的次等及規格外作物就用來餵雞、餵鵝，朝向零廢棄、低碳排的「明日農場」方向努力，並以「開心農場」方式推出親子食農教育體驗活動，希望把都市裡的消費者帶入農田，了解在地生態。

陳敬中表示，從工程師變成農夫，走入農地後更堅定他喜愛農業、喜愛種植作物的想法，享受綠色療癒的過程也是以前在科技業時無法接觸的領域，將持續精進，朝永續循環農業夢想邁進。（編輯：黃世雅）1110810