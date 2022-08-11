更多編輯台推薦新聞：
專訪／簽收公文一支手機搞定 唐鳳顛覆想像打造行動辦公室
政治

專訪／簽收公文一支手機搞定 唐鳳顛覆想像打造行動辦公室

拳皇XV台灣選手包辦前3名 中國直播平台狂遮國旗
運動

拳皇XV台灣選手包辦前3名 中國直播平台狂遮國旗

世界羽球聯盟積分修正 戴資穎8月底可望重回球后寶座
運動

世界羽球聯盟積分修正 戴資穎8月底可望重回球后寶座

6種農產品買滿600抽200元農遊券 怎麼抽、哪裡可用一次看
生活

6種農產品買滿600抽200元農遊券 怎麼抽、哪裡可用一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
直播／本土2萬2650例 增44死、中重症110人
首頁 / 地方

何時辭職參選 黃珊珊：仍有市政工作要做

2022/8/11 13:13
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北11日電）九合一選舉11月26日投開票，台北市副市長黃珊珊今天被問及何時辭職參選時說，現在還有很多市政工作要做，包含交接副市長蔡炳坤業務，需要時間，辭職會向外界報告。

黃珊珊出席「四平想BUY就BUY購物節」會前接受聯訪，媒體詢問，外傳8月底將請辭，目前是否有相關規劃。黃珊珊表示，請辭副市長時會向外界報告，目前除有很多市政工作要忙，還要交接因中風住院的蔡炳坤負責業務，需要時間。

媒體追問，若之後投入參選台北市長，是否可藉此拉抬台灣民眾黨北市議員參選人選情。黃珊珊說，選舉是一回事，把事情做好較重要，盼先爭取民眾支持。

此外，針對內湖交通解方，民進黨籍台北市長參選人陳時中今天表示，只要讓國道1號這條動脈暢通，回堵壓力自然減低，市區交通也會改善，所以要疏通多個壅塞節點，讓車流快速走出內湖，新闢匝道是有必要。

黃珊珊對此回應，解決交通方法不是畫線就好，若要規劃工程，需要有腹地、空間等，應讓專業回歸專業，不是僅畫圖而已。

被問及民進黨籍台北市議員王世堅因提到桃園市長參選人林智堅論文案引發黨內砲轟，黃珊珊說，王世堅個性耿直，王的這次談話有勇氣，政黨不能黨同伐異，有不同意見也是正常，若內部沒是非，就跟幫派一樣。（編輯：唐聲揚）1110811

黃珊珊
台北河岸童樂會8/19開幕 首設10米高滑水道 力挺憨兒就業 支持手作月餅募款計畫
蔡炳坤
北藝感恩日點名蔡炳坤 柯文哲：若他能來應很高興 蔡炳坤中風仍陷昏迷 幕僚：瞳孔反應進步
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族