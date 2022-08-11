北市彩繪人孔蓋開展 特色杯墊民眾驚呼太美

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台北市工務局水利工程處11日下午舉行「2022彩繪特色人孔設計成果展」記者會，展出12行政區共24款彩繪人孔蓋，並標示設計師及其設計理念。其中，士林區特色人孔蓋以陽明山野櫻花為主體，春日氣息濃厚。中央社記者陳怡璇攝 111年8月11日

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（中央社記者陳怡璇台北11日電）台北市水利處「2022彩繪特色人孔設計成果展」今天在北市府一樓中庭登場，24款融合各行政區特色的人孔蓋讓民眾大飽眼福，周邊杯墊、人孔蓋戳章也大受歡迎，展期至15日。

台北市工務局水利工程處下午舉行「2022彩繪特色人孔設計成果展」記者會，展出北市12行政區共24款彩繪人孔蓋，並標示設計師及其設計理念，會前就有不少民眾駐足參觀。

水利處處長陳郭正表示，雖然水利工程的本質是硬底的技術，但更需要柔軟的介面來跟民眾溝通，「台北蓋水」計畫，就是以雨水人孔蓋為展現平台，為市容增添藝術氣息，拉近民眾與水利工程的距離。

水利處下工科科長邱佑銘說，民國108年水利處開始推動「台北蓋水」專案，邀請專業設計團隊，分別為南港、萬華、大同與中正等4個行政區，第1期打造了8款特色人孔蓋，去年再接再厲，第2期再為北投、士林、中山、松山、內湖、信義、大安及文山區等8個行政區，創作16款特色人孔蓋。

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此外，杯墊等周邊商品也大受歡迎，民眾展期間來和打卡牆合照、完成指定任務，就可獲得1個蓋水特色「紙杯墊」，還可加碼抽陶瓷杯墊；收集24款人孔蓋戳章、著色圖等活動受到民眾踴躍支持，不少家長帶著小朋友來玩、拍照抽獎等。

水利處指出，這是唯一一次可同時看到24款特色彩繪人孔蓋的好機會，展期從今天起到15日止，週末照常展出，之後想看到全部，就要跑遍台北市12個行政區了。（編輯：李亨山）1110811

台北市水利處「2022彩繪特色人孔設計成果展」11日在北市府1樓中庭登場，24款融合各行政區特色的人孔蓋讓民眾驚呼不已，周邊杯墊也大受歡迎。中央社記者陳怡璇攝 111年8月11日