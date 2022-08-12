產量低於需求仍賣不完 花蓮蛋農籲縣府協助
2022/8/12 18:20（8/12 19:11 更新）
花蓮縣花東養雞協會理事長張進義12日表示，花蓮在地小農蛋雞採放牧式，雞隻數量較少、飼養環境較好，雞蛋品質高，售價也較市場高，即便產蛋量遠不及需求量，仍有小農銷售困難問題。圖為花蓮一處蛋雞場雞隻活動情形。中央社記者張祈攝 111年8月12日
（中央社記者張祈花蓮縣12日電）蛋雞養殖成本提升，花蓮蛋農多為小農，雖產量遠不及每日需求量，但售價較市場高，雞蛋仍銷售不完，小農呼籲縣府輔導雞農飼養技術，並收購用於營養午餐，讓學生吃到優質雞蛋。
花蓮縣花東養雞協會理事長張進義今天接受媒體聯訪指出，花蓮雞蛋產能有限，一天約3萬顆，以花蓮人口推算，每日需求量約25萬顆，近日氣溫高，產蛋率偏低、國旅旺季需求量大，仰賴外地雞蛋支應。
張進義指出，在地小農蛋雞採放牧式，雞隻數量較少，飼養環境較好，雞蛋品質也高，但因飼料運輸成本高，無法以量制價，以協會30多家會員平均售價，在地產雞蛋每台斤約新台幣100元，比西部大量飼養的雞蛋售價高2倍以上。
張進義說，養雞20多年，了解花蓮養雞成本高，難以跟別人競爭，對剛起步的小農，沒有知名度，銷售更困難，即便花蓮產蛋量遠不及需求量，仍有小農銷售困難。
張進義呼籲縣府輔導雞農飼養蛋雞、指導技術，讓蛋農能提升產蛋量，或收購多的雞蛋，用於營養午餐，讓學生吃到優質雞蛋。
壽豐鄉農會總幹事黃啟祥接受媒體聯訪指出，為抑制成本，農委會開始推硬質玉米契作，供應給雞農養殖戶，在地農會樂意為花蓮蛋農建立品牌，與市場做區隔。
花蓮縣政府農業處長陳淑雯表示，民生用蛋不足部分，農委會協助從屏東調蛋支援，至於小農建議，將協助技術轉移、改善養雞戶環境，樂見更多小農加入養蛋雞行列，供應內需。（編輯：郭諭儒）1110812
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