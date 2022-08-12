產量低於需求仍賣不完 花蓮蛋農籲縣府協助

花蓮縣花東養雞協會理事長張進義12日表示，花蓮在地小農蛋雞採放牧式，雞隻數量較少、飼養環境較好，雞蛋品質高，售價也較市場高，即便產蛋量遠不及需求量，仍有小農銷售困難問題。圖為花蓮一處蛋雞場雞隻活動情形。中央社記者張祈攝 111年8月12日