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中市AI管制機車空污 獲亞太暨台灣永續行動獎

2022/8/13 17:23（8/13 17:36 更新）
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台中市政府設置「機車污染AI辨識系統」管制高污染車輛排煙問題，日前獲「2022 APSAA亞太暨台灣永續行動獎」的「亞太永續行動獎」銀獎及「台灣永續行動獎」銅獎肯定。（台中市政府提供）中央社記者蘇木春傳真 111年8月13日
台中市政府設置「機車污染AI辨識系統」管制高污染車輛排煙問題，日前獲「2022 APSAA亞太暨台灣永續行動獎」的「亞太永續行動獎」銀獎及「台灣永續行動獎」銅獎肯定。（台中市政府提供）中央社記者蘇木春傳真 111年8月13日
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（中央社記者蘇木春台中13日電）台中市政府設置「機車污染AI辨識系統」管制高污染車輛排煙問題，日前獲亞太暨台灣永續行動獎。市府表示，期盼建立市民對於機車排氣檢驗及維護保養的觀念，共同守護空氣品質。

台中市政府今天發布新聞稿表示，為優化人力資源成本運作管理，環保局透過AI人工智慧自動判煙技術，結合車牌影像自動辨識系統進行科技執法，管制轄內高污染車輛排煙問題，並同步加強列管未完成年度排氣檢驗機車。

環保局指出，民國110年度透過科技執法及執行相關稽查管制工作，以及實施老舊機車汰舊補助政策方案，台中市應定檢機車數為119萬3452輛，完成定檢機車數為98萬6962輛，年度定檢率達82.7%。

環保局表示，去年共計成功汰除一至四期老舊機車共計6萬931輛，相當於減少PM2.5年排放量8.8公噸、CO2年排放量2萬154.2公噸，有助提升台中市空氣品質。

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「2022 APSAA亞太暨台灣永續行動獎」結果日前出爐，台中市政府環境保護局以「機車污染AI辨識系統」參獎，分別獲得「亞太永續行動獎」銀獎及「台灣永續行動獎」銅獎，中市環保局長陳宏益昨天並出席受獎。

陳宏益表示，環保局此次在永續發展領域獲得成果，期盼透過公私協力輔以相關政令宣導，建立市民對於機車排氣檢驗及維護保養的環保觀念，促使轄內所有機車皆能按時完成排氣檢驗，共同守護台中市空氣品質，打造永續宜居台中城。（編輯：黃世雅）1110813

陳宏益
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