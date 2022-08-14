台3線「幹譙阿嬤」住院 重機車友集氣

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（中央社記者姜宜菁嘉義市14日電）嘉義縣台3線「幹譙阿嬤」陳富因總會站在柑仔店用國罵告誡重機車友「騎卡慢ㄟ」爆紅，她近年移居安養中心，昨天意識不清，送醫院急救，重機車友在網路為她集氣。

陳富在嘉義縣台3線「阿婆灣」經營柑仔店，不時站在店門口以國罵告誡車友「騎卡慢ㄟ」而爆紅；她今年已89歲，近年在嘉義縣番路鄉安養中心休養，有熟識重機車友仍會不時探望、關心。

有車友昨天在臉書（Facebook）分享與「幹譙阿嬤」合照，貼文「希望妳能醒來，希望還能跟妳開講，希望還能聽聽妳的聲音」，請好友為阿嬤集氣。許多重機車友紛紛留言「阿嬤加油！」為陳富集氣，希望她早日意識清醒、盡快恢復健康。

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陳富孫子劉家睿接受媒體電訪表示，阿嬤上週感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），原本快要解除隔離，安養中心昨天下午發現阿嬤突然意識模糊、說話不清，急忙送醫急救。劉家睿轉述醫師研判為確診後遺症，阿嬤到院時還能與醫護人員簡單對話，目前在加護病房救治中。

聖馬爾定醫院表示，陳富阿嬤昨天下午被送到醫院，先進加護病房治療，今天病況好轉。（編輯：謝雅竹）1110814