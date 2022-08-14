彰縣恢復舉辦萬人健檢 民眾篩檢可領百元禮券

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（中央社記者吳哲豪彰化14日電）受疫情影響停辦1年多的彰化萬人健檢活動恢復舉辦，今年首場萬人健檢今天在彰化線西鄉線西國小登場，民眾接受篩檢還可拿百元禮券，篩檢項目越多拿越多，最高可領5張。

彰化縣政府今天發布新聞稿指出，已連辦10多年的彰化萬人健檢活動，去年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響而停辦，今年疫情趨緩，為照顧縣民健康，衛生局決定從今天起恢復舉辦萬人健檢活動。

首場萬人健檢活動上午在彰化縣線西鄉線西國小登場，縣長王惠美、衛生局長葉彥伯也到場關心萬人健檢舉辦情形。

王惠美指出，防治癌症最有效方法就是定期接受篩檢，縣府規劃推出健康振興券，彰化縣民接受子宮頸癌、乳癌、大腸直腸癌等癌症篩檢，每項篩檢均可領取新台幣100元的健康禮券，篩檢越多送越多，最多可領5張。

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衛生局表示，受疫情影響，原本每年4月舉辦的萬人健檢活動延到8月，活動參照中央流行疫情指揮中心的公眾集會指引規劃，並實施環境定時酒精消毒，參與民眾也要戴口罩。

衛生局指出，只要是設籍在彰化縣的民眾，女性年滿30歲以上，子宮頸抹片3年以上未做或從未做子宮頸抹片檢查者，或年滿40歲以上符合成人健康檢查資格者或65歲以上今年未做成人健康檢查者，可以向彰化縣各鄉鎮市的衛生所報名參加其他場的萬人健檢活動。（編輯：陳仁華）1110814