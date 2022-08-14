更多編輯台推薦新聞：
台糖啟動蘭姆酒研發 拚2026年上市成國宴指定酒
產經

台糖啟動蘭姆酒研發 拚2026年上市成國宴指定酒

韓國暴雨、FBI搜查川普別墅、大學分發缺額破1.4萬...一週大事看這裡
生活

韓國暴雨、FBI搜查川普別墅、大學分發缺額破1.4萬...一週大事看這裡

豔陽下練到嘴唇燙傷 建中樂旗聯隊奪世界音樂大賽季軍
生活

豔陽下練到嘴唇燙傷 建中樂旗聯隊奪世界音樂大賽季軍

文創報導獎揭曉 中央社文化＋連5年獲肯定
文化

文創報導獎揭曉 中央社文化＋連5年獲肯定

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

彰縣恢復舉辦萬人健檢 民眾篩檢可領百元禮券

2022/8/14 15:43
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪彰化14日電）受疫情影響停辦1年多的彰化萬人健檢活動恢復舉辦，今年首場萬人健檢今天在彰化線西鄉線西國小登場，民眾接受篩檢還可拿百元禮券，篩檢項目越多拿越多，最高可領5張。

彰化縣政府今天發布新聞稿指出，已連辦10多年的彰化萬人健檢活動，去年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響而停辦，今年疫情趨緩，為照顧縣民健康，衛生局決定從今天起恢復舉辦萬人健檢活動。

首場萬人健檢活動上午在彰化縣線西鄉線西國小登場，縣長王惠美、衛生局長葉彥伯也到場關心萬人健檢舉辦情形。

王惠美指出，防治癌症最有效方法就是定期接受篩檢，縣府規劃推出健康振興券，彰化縣民接受子宮頸癌、乳癌、大腸直腸癌等癌症篩檢，每項篩檢均可領取新台幣100元的健康禮券，篩檢越多送越多，最多可領5張。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

衛生局表示，受疫情影響，原本每年4月舉辦的萬人健檢活動延到8月，活動參照中央流行疫情指揮中心的公眾集會指引規劃，並實施環境定時酒精消毒，參與民眾也要戴口罩。

衛生局指出，只要是設籍在彰化縣的民眾，女性年滿30歲以上，子宮頸抹片3年以上未做或從未做子宮頸抹片檢查者，或年滿40歲以上符合成人健康檢查資格者或65歲以上今年未做成人健康檢查者，可以向彰化縣各鄉鎮市的衛生所報名參加其他場的萬人健檢活動。（編輯：陳仁華）1110814

王惠美
直搗王惠美大本營 黃秀芳鹿港早市拜票 到台中推廣彰化農特產 王惠美化身直播主行銷
葉彥伯
彰縣訂電子煙自治條例 賣電子煙給孕婦最高罰5萬 5歲以下接種莫德納幼兒疫苗 彰縣設平台供預約
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族