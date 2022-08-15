蘇巧慧結合社團提供弱勢孩童免費暑期課輔

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（中央社記者王鴻國新北15日電）立委蘇巧慧和新北市議員廖宜琨協助下，北大光榮等7間扶輪社今天捐贈新台幣22萬元給台灣兒童少年希望協會樹林關懷站，提供經濟弱勢家庭兒童免費暑期課輔活動。

蘇巧慧表示，暑假對許多孩子而言，不僅是假期，也具有課外學習的意義，為了給孩子們難忘的暑假，她和在地議員會持續協助更多需要的家庭及孩童。

蘇巧慧表示，如果大家有看到協會粉絲專頁，孩子這個暑假其實過得很精彩，這都是因為有各界善心的湧入，才能讓孩子有這麼充實且快樂的暑假。

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廖宜琨表示，多虧這些地方社團的幫忙，才有這個暑期免費課輔計畫。「市政府很多東西沒有辦法照顧到，我們能夠做的就是結合民間的力量。」

北大光榮扶輪社社長藍國琛表示，今年樹林、鶯歌、三峽地區在內共個7扶輪社共捐贈22萬餘元，讓孩童在暑假期間可以免費參加全天課輔活動，希望能拋磚引玉，結合社會的力量，除了暑假以外，也給予孩童其他學業上的幫助。（編輯：張銘坤）1110815