更多編輯台推薦新聞：
夏季甲子園大阪桐蔭19分大勝聖望學園 邁向3度春夏連霸
運動

夏季甲子園大阪桐蔭19分大勝聖望學園 邁向3度春夏連霸

神父劉一峰資源回收場助弱勢 輔大生藝術作品美化環境
生活

神父劉一峰資源回收場助弱勢 輔大生藝術作品美化環境

台糖啟動蘭姆酒研發 拚2026年上市成國宴指定酒
產經

台糖啟動蘭姆酒研發 拚2026年上市成國宴指定酒

文創報導獎揭曉 中央社文化＋連5年獲肯定
文化

文創報導獎揭曉 中央社文化＋連5年獲肯定

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

蘇巧慧結合社團提供弱勢孩童免費暑期課輔

2022/8/15 15:02
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北15日電）立委蘇巧慧和新北市議員廖宜琨協助下，北大光榮等7間扶輪社今天捐贈新台幣22萬元給台灣兒童少年希望協會樹林關懷站，提供經濟弱勢家庭兒童免費暑期課輔活動。

蘇巧慧表示，暑假對許多孩子而言，不僅是假期，也具有課外學習的意義，為了給孩子們難忘的暑假，她和在地議員會持續協助更多需要的家庭及孩童。

蘇巧慧表示，如果大家有看到協會粉絲專頁，孩子這個暑假其實過得很精彩，這都是因為有各界善心的湧入，才能讓孩子有這麼充實且快樂的暑假。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

廖宜琨表示，多虧這些地方社團的幫忙，才有這個暑期免費課輔計畫。「市政府很多東西沒有辦法照顧到，我們能夠做的就是結合民間的力量。」

北大光榮扶輪社社長藍國琛表示，今年樹林、鶯歌、三峽地區在內共個7扶輪社共捐贈22萬餘元，讓孩童在暑假期間可以免費參加全天課輔活動，希望能拋磚引玉，結合社會的力量，除了暑假以外，也給予孩童其他學業上的幫助。（編輯：張銘坤）1110815

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族