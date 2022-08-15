蘇震清女兒蘇孟婕 爭取民進黨徵召選屏縣議員

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（中央社記者李卉婷屏東縣15日電）無黨籍立委蘇震清女兒、現任民進黨全國黨代表的蘇孟婕，今天前往屏東縣黨部爭取黨內徵召參選第2選區縣議員，縣黨部表示，將送交執委會決議。

屏東縣議員第2選區包括里港、高樹、九如、鹽埔、長治及麟洛，應選8席，其中2席是婦女保障名額。以第2選區現況，民進黨及無黨籍各3席，國民黨2席。婦女保障名額均由現任的國民黨籍宋麗華、何春美尋求連任，民進黨則提名4名男性，未有女性參選。

蘇孟婕今天在執委張維倫、陳武守、吳尤敏陪同下前往民進黨屏東縣黨部表達參選意願。蘇孟婕接受媒體聯訪表示，一定可以替民進黨爭取屏東縣議員第2選區的婦女保障席次，因為自己年輕有活力，充滿熱忱。

26歲的蘇孟婕，是無黨籍立委蘇震清的女兒，畢業於義守大學應用日語學系，也曾到日本商業日語學院進修，曾在父親蘇震清東港服務處擔任國會助理，有3年的服務經驗。

民進黨屏東縣黨部執行長葉人魁表示，年底選舉提名作業已完成，23日將送交執委會中討論。（編輯：陳仁華）1110815