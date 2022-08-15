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奇美實業獲永續連結貸款80億元 推動綠色願景

2022/8/15 15:50（8/15 16:11 更新）
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奇美實業於8月間與3家銀行簽訂永續連結貸款，總額合計新台幣80億元、3年期，將用於公司各項節能減碳措施等方案。圖為奇美綠能園區。（奇美實業提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年8月15日
奇美實業於8月間與3家銀行簽訂永續連結貸款，總額合計新台幣80億元、3年期，將用於公司各項節能減碳措施等方案。圖為奇美綠能園區。（奇美實業提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年8月15日
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（中央社記者楊思瑞台南15日電）奇美實業於8月間與3家銀行簽訂永續連結貸款，總額合計新台幣80億元、3年期，將用於公司各項節能減碳措施、水資源再利用及其它推動綠色願景相關行動方案。

奇美實業今天發布新聞稿指出，永續連結貸款（Sustainability-Linked Loan, SLL）是指金融機構在評估對企業融資條件時，除針對企業財務指標與經營績效，更進一步考量企業在環境、社會、治理等各面向的投入，透過外部融資方案與企業內部永續指標進行連結。

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奇美實業表示，此次奇美所設定的永續連結指標為「溫室氣體減量」，具體內容為以公元2021年為基準年度，在貸款期間內的溫室氣體排放量與2021年相比，須達到每年減量4.2%的標準，代表奇美在全球關注的減碳議題下持續前進。

奇美實業指出，此次指標設定也符合國際金融界永續連結貸款原則中以科學方法為依據的設定標準，並透過外部驗證機構進行第三方查證，獲得此次參與銀行的高度認同，將透過關鍵績效指標達標後給予利率減碼優惠表達支持，以具體行動力挺奇美的「Clean & Green」綠色願景。（編輯：戴光育）1110815

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