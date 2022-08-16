推動客語為通行語成效評核 苗栗縣蟬聯4年優等

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（中央社記者管瑞平苗栗縣16日電）客委會推動客語為通行語110年成效評核結果，苗栗縣政府第4年蟬聯優等，包括獲獎單位及獎金都稱霸全國，縣府今天表揚推廣有功績優單位、人員，期許更多人加入講客行列。

客委會110年度推動客語為通行語成效評核，苗栗縣政府穩座縣（市）政府組優等，是全國唯一獲優等的縣市；鄉（鎮、市、區）公所組部分，三義、頭屋、苗栗及公館獲「優等」，大湖、西湖、銅鑼、南庄、獅潭、頭份及三灣獲「佳等」，共計12個單位獲獎及總獎金高達新台幣1240萬元，均全國第1。

苗栗縣政府文化觀光局今天在縣府1樓大廳舉辦記者會，表揚推廣有功績優單位及個人，客委會副主委鍾孔炤、副縣長鄧桂菊共同頒發獎牌，獎狀內容特別以客文書寫，肯定獲獎者對實踐客語以及推廣客語的努力與用心。

會中也頒獎表揚客家文學作家甘耀明以新長篇小說「成為真正的人」，獲得香港第9屆「紅樓夢獎」首獎。甘耀明出生於苗栗縣獅潭鄉，從小生長環境客家元素成為創作養分，優秀作品獲得評審青睞，透過文字魅力讓更多人看見客家。

鍾孔炤表示，苗栗縣在推動客語為通行語表現是全國最亮眼，希望明年比今年更進步，由於客家話要透過中央與地方一同努力打拚，基層公務員、民代都主動報考客語認證，共同傳承客家話，他說「有客家話，才有客家文化」期盼在大家共同努力下，客家話與客家文化能開枝散葉，代代相傳。

鄧桂菊指出，苗栗縣客家人口約62.5%，18鄉鎮市都是客家文化重點發展區，縣府配合客委會推動客家事務，跨局處及公私協力合作打造「客家就係生活，生活就係客家」的客家大縣。

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鄧桂菊說，目前縣府公教人員通過客語認證比例全國第1，並持續辦理客家歌謠、採茶戲、廣場舞活動、編印客語數位日曆，與國營事業、民間企業等公私協力推廣傳承客家語言及文化，營造客語友善環境，讓苗栗成為推動客家事務模範縣市。

苗栗縣議會議長鍾東錦及多名議員、鄉鎮市長報考客語初級認證，成績亮眼，其中，非客家籍的曾玟學也順利通過，他指出，生活在頭份客家庄，只要「努力聽、開口說」慢慢就聽得懂客語，透過考試過程，比較能夠系統性學習基本詞彙和日常對話，「學客語其實沒有那麼難」，也有助於更融入在地，身為公職人員，希望帶頭參加客語認證，鼓勵年輕朋友一起參與客家文化。（編輯：方沛清）1110816