新北高風險家庭整合型社安網 11年受理11萬案件

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（中央社記者黃旭昇新北16日電）新北市政府社會局今天表示，高風險家庭整合型安全網運用大數據分析找出危險因子，並擴大全齡派案模式，將所有弱勢對象納入社會安全網，統計11年來受理逾11萬件通報案件。

社會局今天發表「高風險家庭整合型安全網」成果，統計11年來受理逾11萬件通報案件，跨局處派案超過16萬案次，整合市政府各局處與民間團體，主動清查需要幫助的高風險家庭。

新北市高風險家庭服務管理中心主任許憶真下午接受中央社記者訪問表示，新北運用大數據分析以往案件的分布區域、個案年齡層、發生求助類型等，建構高風險熱點地圖，探究脆弱家庭危險因子，並提出預警或制訂政策。

許憶真說，以往高風險家庭照顧18歲以下青少年，且需照顧者的年齡多落在7歲至14歲間，「新北市高風險家庭危機預警管理系統」於民國110年起將「全齡」弱勢對象納入社會安全網的通報與服務，即早預警、即時行動，讓高風險家庭在第一時間得到幫助。

她舉例，透過預警管理系統，可以拉出時間軸或行政區域分析等，例如發現在三重區、新莊區、新店等區的青少年案居高，便在當地設置兒童及少年福利服務中心；將來也將依照分析的數據與熱點地圖，制訂社福政策，建構「化被動為主動」的社會安全網。

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許憶真表示，透過系統分析出個案風險評估等級，遇緊急案件時，社工可加速訪視腳步，讓家庭獲得及時照顧，避免兒虐等憾事發生。統計系統防阻率高達92%，成功保障受服務的家庭免於再次發生危機。

許憶真說，許多兒童受虐案，就是警消各單位配合社工及時拯救瀕臨危險的個案。至於兒童隱藏在不適任照顧者的「黑數」，將透過餐點「幸福保衛站」、學校老師、警方查訪行蹤不明人口、教育局清查中輟學生或未入學人口等，清查出這些孩童，並加強高關懷通報。（編輯：戴光育）1110816