台南紓解停車壓力 投入43億新建9座停車場

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台南市政府向中央爭取投入逾新台幣43億元新建9座停車場，以南區停22立體停車場進度最快，預定9月啟用，地方相當期待這座停車場紓解當地停車壓力。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年8月17日

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（中央社記者張榮祥台南17日電）台南舊市區及周邊行政區停車一位難求，台南市政府向中央爭取，投入逾43億元新建9座停車場，將增加近4000個停車位，以南區停22立體停車場進度最快，完工驗收，預定9月啟用。

台南市政府今天發布新聞稿指出，市府向中央爭取新建9座停車場，共投入新台幣43億6000萬元，南區停22立體停車場完工驗收，南區水萍塭公園地下停車場、中西區赤崁園區成功國小地下停車場、體3地下停車場、東區文化中心停E5立體停車場、青年路停E8立體停車場施工中。

此外，永康區成功里立體停車場及北區成德里立體停車場，將展開設計作業；東區林森（監理站E1）立體停車場招標中。

市府表示，這9座停車場位處人口密集、停車需求殷切區域，盡可能朝整合性及多目標使用規劃，其中體3停車場地面層設計為共融式運動公園，適合全年齡民眾休閒活動；文化中心E5停車場串連文化中心藝文資源，在1層至2層營造文化展演廳、講堂及工作坊空間。

青年路E8停車場盡可能保留社區老榕綠蔭記憶，並將里民活動中心巧妙設置於內；監理站E1停車場設計圖書館公共設施，滿足地方對資訊、研究、教育及文化的擷取、保存與傳遞需求。

9座停車場中，以南區停22立體停車場進度最快，預定9月啟用營運。南區一名里長說，南區西門路、健康路鄰近商圈，地方相當期待這座停車場紓解當地停車壓力。（編輯：郭諭儒）1110817