台南迎來豔陽天 山海圳綠道自行車開跑

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「山海圳綠道自行車道推廣活動」20日在烏山頭水庫舉行，650名自行車友齊聚，享受在山海圳綠道騎乘自行車的樂趣。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年8月20日

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（中央社記者張榮祥台南20日電）一連數天強降雨後，台南迎來豔陽天，650名自行車友今天齊集烏山頭水庫開跑，體驗嘉南大圳特色景點，徜徉在風光明媚的大自然中。

台南市長黃偉哲今天在烏山頭水庫為「山海圳綠道自行車道推廣活動」鳴笛，650名自行車友從水庫入口處開跑，許多家長利用週六假期帶著小朋友參與，享受在山海圳綠道騎乘自行車的樂趣。

黃偉哲表示，台南好山好水，景點非常多，大家可以結伴到台南觀光旅遊兼運動，台南市政府也會持續配合中央推廣全民運動，活出健康，動出快樂。

台南經過數天強降雨後，昨天起豔陽高照，烏山頭水庫蓄水率逾70%，樹林翠綠，景色甚佳，一掃烏雲罩頂的陰霾。

台南市政府發布新聞稿指出，山海圳綠道自行車活動路線以嘉南大圳為主線規劃，以烏山頭水庫為主軸進行8公里自行車道騎乘，體驗健康樂活，也將親子漫遊和運動挑戰元素融入活動中，同時感受台南之美。（編輯：黃世雅）1110820