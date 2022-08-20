柯志恩提中央地方聯手阻詐 高市府：成立靖柬專案

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（中央社記者曾以寧高雄20日電）國民黨高雄市長參選人柯志恩今天表示，為避免高雄子弟受騙前往柬埔寨，地方應聯手中央提出具體作法；高市府表示，警局成立「靖柬專案」加強關懷查訪，並加強偵查溯源。

高雄市政府表示，市長陳其邁18日主持市政會報時，特別指定警察局提出防制作為專案報告，並指出，全力防阻、阻斷源頭至關重要，要求警察局、新聞局、青年局、勞工局、民政局等跨局處加強宣導，尤其透過民政的區、里、鄰系統深入社區，讓民眾了解犯罪集團手法勿受騙。

此外，陳其邁也要求警察局落實對受害者逐案管制偵查溯源、阻斷源頭，對於受害民眾及家屬部分責由民政局持續關懷，適時提供協助。

高雄市政府警察局指出，已建立「靖柬專案」，由刑事警察大隊統合所屬17個分局及相關單位，派員關懷查訪前往柬埔寨尚未返國的居民，向家屬了解其在柬埔寨工作、生活情形，提醒若有求援狀況應立即報案，警方會窮盡各種方法，救援台灣子弟平安回家；並結合各局處積極處理預防、勸阻、救援、究辦等面向。

柯志恩今天上午到梓官區赤東活動中心參加提名同志介紹會，並接受媒體聯訪指出，國民黨屏東縣長參選人蘇清泉日前提到，原鄉子弟有很大比例被騙到柬埔寨，所以認為市府應該拿出策略阻止。柯志恩認為也有很多高雄子弟受騙，因此呼籲中央地方應該聯手，讓年輕人不要因為低薪等理由，被騙到柬埔寨。

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柯志恩說，高雄屏東的地方政府跟中央關係好，更應該要對這些子弟的父母感同身受、強烈感受他們的憂慮，比任何縣市都更應該跟中央一起合作，提出具體解決辦法，而不是放任，或由民間來處理。

柯志恩昨天晚上到岡山品嘗羊肉爐，並在臉書開直播與民眾互動，過程中有眼尖網友發現「陳其邁」帳號也上線觀看。對此柯志恩說，可能是市長小編忘了切換帳號，「希望他一切安好」。（編輯：謝雅竹）1110820