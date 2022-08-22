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住宅區夾娃娃機店營業時間將設限 新北議會二讀

2022/8/22 18:50
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（中央社記者王鴻國新北22日電）新北市議會今天二讀通過「新北市自助選物販賣事業管理自治條例」草案，新修正內容包括住宅區的夾娃娃機店未經核准，不得在夜間10時至次日上午8時營業，以維護安寧。

新北市議會今天審查「新北市自助選物販賣事業管理自治條例」草案，一般稱為夾娃娃機店的自助選物販賣事業，法條中對住宅區內娃娃機店不得在晚間10時至隔天上午8時營運，引發議員爭論。

經討論後，法條修正位於住宅區者，「應擬具夜間管理維護計畫報本局核准並依計畫執行，始得於下午10時至翌日上午8時間營業」，以維護社區安寧。

其他主要內容包括自助選物販賣事業營業場所位置，其主要出入口應臨接寬度6公尺以上道路，並應距離國民中小學、高級中等學校100公尺以上。違者，經發局將命其停止經營，如仍繼續營業者，處新台幣3萬元以上10萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

條文也規定，機台內不得改裝或加裝障礙物、隔板、彈跳裝置或其他影響取物可能的設施，違反規定者，可處1萬元以上10萬元以下罰鍰。

經發局表示，全案未來經議會審議三讀通過後，將函報行政院核定後公布，預定自112年9月1日施行。（編輯：方沛清）1110822

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