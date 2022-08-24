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新北推2050淨零排放 研擬自治條例因應氣候變遷

2022/8/24 19:14
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（中央社記者黃旭昇新北24日電）新北市府環保局今天表示，將研擬新北市氣候變遷因應行動自治條例，與產業座談溝通後達成共識，盼望今年底送市議會審議，做為未來長期推動淨零轉型的基礎。

新北市府環保局今天在市政會議發布「新北市2050淨零路徑暨氣候行動白皮書」，從住商、環境、工業及能源、運輸等不同部門的行動策略，設置新北氣候基金，逐步達成2050淨零排放目標。

環保局長程大維表示，以務實、積極態度面對氣候變遷議題，結合產官學與非政府組織，成立「氣候變遷及能源對策執行委員會」，共計推動80項計畫，每年投入新台幣200億資金，期望達成淨零目標。

程大維說，新北市需加速產業能源轉型及各部門節電成效，才能如期達成減量目標。自治條例在溫室氣體減量管理上訂定減量策略，並提升建築節能效率，商業上優先使用廢棄物資源化產品，以達到循環經濟與利用。

環保局說，自治條例在產業能源創新上，建置綠能產業的資訊系統並訂定獎勵與補助；在交通智慧綠色運輸、建構韌性城市與全民參與，達到淨零目標。

程大維告訴中央社記者，自治條例草案已經研擬架構，目前積極與各產業座談溝通、傾聽、達成共識，希望在今年底前可完成座談，讓草案細節更具體，更能公正轉型，並送新北市議會審議。

他說，許多策略都已經逐漸實施，例如，工業及能源部門，輔導企業能源轉型，將在今年完成「燃煤汽電共生機組退場」的最後一哩路。（編輯：方沛清）1110824

程大維
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