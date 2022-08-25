台東縣徵選衛生局長 賴坤成考慮遞履歷

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣25日電）台東縣政府徵選衛生局長，可政務官任用。最近積極參與台東長照機構規劃的前聯輔基金會董事長賴坤成有意爭取，他表示「自己是最適合的人選」。

台東縣衛生局長黃明恩日前屆齡退休，衛生局長一職由秘書長盧協昌代理，台東縣政府網站昨日貼出徵選衛生局長職缺。

盧協昌今天接受中央社記者電話訪問表示，衛生局長職等簡任第10職等到11職等，政務官可比照12職等。

盧協昌表示，如果是應徵事務官任用，必須高考或相當等級以上考試及格並具簡任第10職等衛生行政（或衛生技術）任用資格；具主管經驗5年以上者尤佳。

如果應徵政務官任用，須具國內外教育部認可公私立大學學士學位，對台東縣衛生、醫療事務具熟悉度或服務熱誠者。甄選簡要自傳 （含對應徵職務之抱負與規劃1000字內）。

前台東市長、前財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會董事長賴坤成這2天在台東參與長照機構規劃，他今天上午告訴中央社記者，獲悉台東縣政府徵選衛生局長，他相當有興趣，準備遞出履歷表。

賴坤成說，自己是門諾基金會董事，目前負責包括台東台東太平園區BOT、長濱長照中心OT、台南安南園區等長照有關案件的評估與執行，昨日台東縣政府邀請教授討論台東長照規劃，也和教授們進一步交換意見。

另外，台東的醫療問題，不管是他在擔任台東市長、立法委員，都是念茲在茲的問題。

他表示，2010年11月擔任立委時邀請當時的衛生署長楊志良到台東，與縣內醫療院所及相關醫護單位舉行「台東醫療問題面面觀」座談會，台東縣醫師公會、護理師護士公會、牙醫公會、馬偕醫院總院長及地方醫界團體彙整出相關議題。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

且他多次提出台東增設「健康護理學院」，提供護理、藥學、檢驗、復健、長照、輔具運用等學系，讓台東學子就學、現職人員在職進修的機會，與日本長照機構合作，將台東發展為「冬季LongStay」的基地。

賴坤成說，自己對台東的醫療狀況具有全面性的了解和規劃，是衛生局長的最佳人選。盧協昌表示，歡迎符合資格的投遞履歷，只要是人才台東縣政府都很歡迎。 （編輯：黃世雅）1110825